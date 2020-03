Muziekfesitval van Femuza in Nijland

Sneek- Op zaterdag 21 maart 20202 wordt het jaarlijkse muziekfesitival van Femuza gehouden in MFC De Mande in Nijlân. De belangstelling voor dit festival bij de korpsen is groot, er doen 16 verenigingen uit gemeente SWF mee. Dus het wordt een lange dag: van 14.00- 22.30 uur. De deelnemende korpsen komen uit Workum, Wons, Hommerts-Jutrijp, Oudega, Gaastmeer, Arum, Bolsward, Blauwhuis, Koudum, it Heidenskip, Heeg, Wijckel en Easterein. Alle korpsen verzorgen een programma van ongeveer 30 minuten. De jurering is in handen van de dirigenten Gerard Kempenaar en Bienze IJlstra.

Publiek is gedurende de middag en avond van harte welkom.

Foto archief

[adronate group =”6″]