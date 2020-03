Lionsnight concert voor goede doel

Sneek- De jaarlijkse Lionsnight van de Lionsclub Sneek staat dit jaar in het teken van Bigband en Jazz muziek. Mark Riemer en Ramon Menger, onder andere bekend als zangers tijdens het Sneekweek slotconcert, zijn de hoofdartiesten.

Op zaterdag 21 maart 2020 bent u van harte welkom in het Bolwerk in Sneek. In beide zalen worden verschillende concerten gegeven. Het hoofdoptreden wordt verzorgd door Mark Riemer en Ramon Menger. Deze zangers worden begeleid door de Bigband Drachten, die ook een aantal eigen nummers ten gehore zal brengen. Mark en Ramon vertolken nummers van onder ander Robbie Williams en Michael Bublé. Met de Bigband Drachten komen we In the Mood en kunnen we van Jazz klassiekers genieten.

Als support act hebben we SG A40 (Sa Goed As 40) kunnen programmeren. Deze groep actieve muzikanten zal onder leiding van Anne Oosterhaven de muzikale omlijsting in de pauze en afsluiting verzorgen.

Kortom het Lions concert 2020 belooft weer een gezellige avond te worden waarbij we het nuttige met het aangename verenigen. De opbrengst van deze avond is bestemd voor een drietal doelen: De Kledingbus Súwest Fryslân, Stichting Present en Súver Skjin. Op de website van de Lionsclub Sneek leest u meer informatie over deze doelen. (www.sneek.lions.nl)

Het concert is op 21 maart 2020, Bolwerk Sneek. De zaal is open om 20:00 u. De kaarten kosten €20,- en zijn te verkrijgen bij onze leden of via sneek@lions.nl. Of aan de zaal.