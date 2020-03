Aaipop 2020 gaat vooralsnog door, voorverkoop uitgesteld

Nijland – Na de meest recente ontwikkelingen van de afgelopen tijd heeft het bestuur van Aaipop besloten de voorverkoop uit te stellen tot en met 31 maart. Op dat moment wordt er meer duidelijk over het wel of niet doorgaan van evenementen waar meer dan 100 bezoekers komen. Aaipop, sinds jaar en dag bezocht door ongeveer 2000 bezoekers, kan dan besluiten of de 33ste editie van het festival doorgang kan vinden.

Mocht Aaipop groen licht krijgen, dan staan de bezoekers een boordevol programma te wachten. Waar het een aantal jaren geleden moeilijk was om een gevarieerd programma te presenteren, is er de laatste tijd voldoende aanbod in artiesten die hun muziek in het Fries of een aanverwante streektaal spelen. Met 14 artiesten is het de organisatie daarom wederom gelukt het Friese geluid sterker te laten klinken dan ooit.

In navolging van vorig jaar is ook dit jaar Aaikepop weer een onderdeel van het festival. Voor kinderen tot en met 12 jaar zal dit jaar Adri de Boer de allerjongsten kennis laten maken met Friese muziek. De kinderen zijn (samen met ouders) vanaf half 2 van harte welkom op het festivalterrein. De toegang is gratis.

Op het grote Aaipop maken onder andere Gurbe Douwstra, Vocal Roses en NNB hun opwachting. Jitiizer is ook weer van de partij met inmiddels hun derde come back in de Friese muziekwereld. Mocht de organisatie niet ingehaald worden door de realiteit, dan start woensdag 1 april de voorverkoop alsnog. Kaarten zijn dan verkrijgbaar in de Herberch fan Nylân aan de Ingenawei 1 te Nijland, De Mande aan de Tramstrjitte 2A te Nijland en bij de Primera in Bolsward aan de Nieuwmarkt 13. Online zijn de kaarten verkrijgbaar via www.aaipop.frl.

Foto: Martin Jansen