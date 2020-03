Theaterprogramma Sneek, week 12

Sneek- Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Elske de Wall, Krystl, Rachèl Louise – The BlueBirds

Als trio hebben ze al vele festivals, clubs en theaters gezien. Ze stonden in het voorprogramma van Sting, verkochten Paradiso in een paar dagen uit en na een succesvolle eerste theatertour komen ze nu terug met een reprise. Geïnspireerd door de hitserie ‘Nashville’ en het album ‘Trio’ van Dolly Parton, Linda Ronstadt & Emmylou Harris brengen The BlueBirds in intieme setting hun liedjes. Het publiek beleeft country klassiekers en minder bekende liedjes van artiesten als de Dixie Chicks, Alison Krauss, June Carter en Shania Twain. Ook eigen werk van het goed ontvangen debuutalbum ‘Sisters’ zal te horen zijn. Catchy, driestemmig en persoonlijk, zoals dat hoort in dit genre.

Muziek // do. 19 maart // 20.15 uur // € 23.50

Ali B. – Koorts

Ali heeft zijn publiek wat uit te leggen. Hij annuleert tot tweemaal toe zijn theater tournee. Wat is er allemaal aan de hand in huize Bouali? Zijn het toch burn-out verschijnselen of is het de komst van een nieuw kind? In zijn nieuwe show zijn er talloze onderwerpen waar hij zijn licht op wil laten schijnen. Zowel persoonlijk als maatschappelijk. Daarbij wint zijn optimisme het nog altijd van zijn bezorgdheid. Of zoals hij het zelf bijna Cruijffiaans formuleert: ‘Zelfs als het misgaat, komt het goed.’ Ali steekt de thermometer in de bilspleet van de Nederlandse maatschappij en meet de temperatuur. Ben je benieuwd naar de uitslag? Kom dan op consult in Theater Sneek.

Cabaret // vr. 20 maart // 20.15 uur // € 24.00 UITVERKOCHT

Nienke Plas – Van de hak op de tak

Nienke Plas (3 april 1986) is comedian en wordt door velen gekroond als 'de grappigste vrouw van Nederland'. Haar bekendheid ontstond op 3 mei 2016, nadat zij een video opnam waarin zij haar frustraties uitte dat haar vriend op een feestje was waar Lady Gaga (haar grote heldin) optrad en zij helaas thuis op de bank zat. De video zette zij op haar Facebook, voor haar 400 vrienden en de volgende ochtend bleek ze hier gigantisch veel leuke reacties op te hebben gekregen. Haar vriend raadde aan dat ze dit wekelijks moest gaan doen en maakte van haar Facebookpagina een artiestenpagina. Ze scoorde een jaar lang elke week zo'n 600 duizend views met haar dolkomische video's. Nog geen twee jaar later is Nienke plas een merk, heeft ze 151.000 volgers op Facebook, meer dan 271.000 abonnees op YouTube en 486.000 volgers op Instagram. Cabaret // za. 21 maart // 20.15 uur // € 23.00 UITVERKOCHT

Patrick Nederkoorn – Ik betreur de ophef

Het derde avondvullende programma van Patrick Nederkoorn (nominatie Neerlands Hoop 2017 en Annie M.G. Schmidtprijs 2018) gaat over liefde en politiek. Deze verhalenverteller pur sang gaat op zoek naar wat hem bezielde om ooit gemeenteraadslid te worden. Welke abjecte standpunten heeft hij verdedigd? Welke lege woorden sprak hij uit? Hoe kan je jezelf kwijtraken in iets waar je zo in gelooft en hoe vind je jezelf daarna weer terug? Cabaret // za. 21 maart // 20.15 uur // € 17.50

