Open Dag Thomas van Aquinoschool in Sneek met lekkernijen

Sneek- Vandaag was de open dag op de Thomas van Aquinoschool in Sneek.

De hele ochtend was er voor elke groep een emmerdrum workshop met Jorrit Pruiksma. Alle ouders en andere belangstellenden konden komen kijken.

Om half 1 startte in de hal een internationale markt. Ouders en grootouders uit verschillende landen hadden een kraampje ingericht met daarop souvenirs en lekkernijen uit hun land. De markt werd druk bezocht en iedereen genoot van de heerlijke hapjes.

Een prachtig initiatief van de ouderraad, dat zeker een vervolg zal krijgen.