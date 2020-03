Nieuw prentenboek Marianna van Tuinen: Bijzondere koe vrolijkt sombere boer op

Sneek- Er is een nieuw prachtig prentenboek van Marianne van Tuinen uit Ysbrechtum verschenen.

Over het boek:

Verona is een vrolijke koe. Twee keer per dag komt boer Bo haar melken. Heerlijk! Ze kan ook iets heel bijzonders. Verona bedenkt dingen die niet kunnen. Oranje melk, blauw gras, een groene zon.

Ook andere dieren gaan het proberen en beleven prachtige avonturen.

Kan boer Bo dat eigenlijk ook? Die is vaak zo somber. ‘Probeer het maar eens,’ zegt Verona.

En wat er dan met boer Bo gebeurt. Een prachtig prentenboek voor kinderen van 4-8 jaar

Over de auteur:

Marianna van Tuinen (1951) maakt sinds haar opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten ‘Minerva’ prentenboeken met collages van papier.

In 2011 bracht Elikser haar boek Ando en de gouden bal uit, in 2012 De Regenboogdolfijn, in 2013 Hoger en hoger, en in 2014 De Vuurdiamant, ook vertaald in het Fries: De Fjoerdiamant. In 2015 verscheen De buitenaardse reis van Q en Quinta, en in het Fries: De bûtenierdske reis fan Q en Quinta. In 2016 kwam Het geheim van de mist uit, in het Fries: It geheim fan de mist. In 2017 verscheen Livia’s ruimtedroom, Friestalig: Livia’s romtedream. Remus Reuzenmuis (2018), Remus Reuzemûs (ook als e-boek) kwam uit in 2019. Tevens in 2019: Het huis van Sijmen en It hûs fan Simen, dit laatste ook als e-boek.

Titel: Boer Bo en de droomkoe

Auteur: Marianna van Tuinen (IJsbrechtum,Fryslân)

Pagina’s: 43

ISBN: 978-94-6365-212-4

Prijs: € 15,50