Corona-elleboogje van de burgemeester op Internationale Vrouwendag in Sneek

Sneek- Ook tijdens de viering van de Internationale Vrouwendag in de Zuiderkerk van Sneek waren de gevolgen van het coronavirus aanwezig. Nadat burgemeester Jannewietske de Vries de ongeveer 250 vrouwen uit heel Friesland had toegesproken, kreeg ze volgens de voorschriften geen hand van werkgroep voorzitter Maartje v.d. Bijl. “We dogge it mar even sa”, loste burgemeester Jannewietske de Vries het probleempje op met ‘een elleboogje’. Een opvallend moment van wat een mooie dag zou worden.

Het thema van de dag ‘Sterke vrouwen toen en nu’, was voor de burgemeester aanleiding haar beide beppes te eren. Beppe Janke en beppe Wietske waren voor Jannewietske (ik bin nei harren ferneamd’) de Vries haar persoonlijke heldinnen.

Het programma speelde zich af in de Zuiderkerk en in de binnenstad van Sneek, waar groepen vrouwen op bezoek gingen bij het Fries Scheepvaartmuseum, de Weduwe Joustra Berenburg en Galerie Bax. Verder waren er nog stadswandelingen. In de Zuiderkerk verzorgden vertegenwoordigers van Tresoar, vluchtelinge Fatima Taghvael uit Iran en dichter Henk van der Veer lezingen.

Ook konden de deelnemers een yogaworkshop op de stoel van Rosalie de Konink volgen, en gingen andere dames aan de slag bij het vilten onder leiding van Reina Visser. Bloemschikkers konden terecht bij ‘Blom & Sa, bij Lies’. Het programma werd afgesloten door Inez Timmer, die o.a. een indrukwekkende preview gaf van haar voorstelling ‘Holocaust-Hollywood-De kinderen van Ilse Weber’.

De Internationale Vrouwendag bijeenkomst in Sneek werd georganiseerd door de Friese afdelingen van Kon. NVVH Vrouwennetwerk, BvPF Vrouwen in Friesland en Passage Chr. Maatsch. Vrouwenbew.

Foto’s Henk van der Veer