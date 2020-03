Sneeker Pubquiz bij Café Neifhbours

Sneek- Denken jij en vrienden/familie alles te weten omtrent het Sneek van nu én het Sneek van vroeger? Dan is dit je kans om dat op de proef te stellen. Zaterdag 21 maart organiseert Café Neighbours een speciale editie van de maandelijkse pubquiz, de Sneeker Pubquiz!

De quiz wordt gepresenteerd door stadsomroepen Jan Sjoerd de Vries en begint om 20.00u. Je kunt je aanmelden in teams van 2-6 personen door een mail te sturen naar info@neighbourssneek.n of een privé bericht via Facebook. Deelname is gratis!