Recordaantal deelnemers struinde kroegen af tijdens de N8 van Sneek

Sneek – Van kroeg naar kroeg met een groep vrienden, biertjes, wijntjes (of shotjes) drinken en lekker feesten: het was weer reuze gezellig in de acht natte horecabedrijven van Sneek. Maar liefst 400 feestvierders zetten Sneek op z’n kop tijdens de uitverkochte N8 van Sneek. Met acht volle horecabedrijven, een leuk aandenken en mensen die wel weten hoe zij een feestje moeten bouwen, kan het ook niet anders dan terugkijken op een leuke avond. Is iedereen al een beetje bijgekomen?

Ook deze keer had de organisatie, Stichting Uit in Sneek, weer flink de handen uit de mouwen gestoken. Naast alle versnaperingen en gadgets – zonnebrillen en de enige echte N8 van Sneek-petten – , doneerde de organisatie bij elke verkochte kaart, €1,- aan de gevolgen van de bosbranden in Australië.

De N8 van Sneek zag zo’n vier jaar geleden het levenslicht toen de Sneker horecaondernemers van Stichting Uit in Sneek om tafel zaten om te laten zien wat Sneek te bieden heeft en de natte horeca weer goed op de kaart te zetten. “We moeten het toch samen doen. Een kroegentocht leek ons het meest passend en het leukst. Voor de feestvierders een gezellige avond en de kroegen gegarandeerd een volle tent.”

Gelukkig is het concept zo ontworpen dat niet iedereen tegelijkertijd op dezelfde plek is. De stempelkaart geeft aan welke route de deelnemers moeten volgen. Eenmaal aangekomen op locatie hebben ze 30 minuten de tijd om te proosten, een drankje te nuttigen en een feestje te bouwen. Aangekomen bij de laatste kroeg wachtte daar de enige echte N8 van Sneek pet en ging het feesten nog tot in de late uurtjes door. Kortom: alle ingrediënten voor een geslaagde avond!

Op 6 november staat de volgende editie alweer voor de deur. Houd de Facebookpagina N8 van Sneek in de gaten voor informatie en tickets.

Foto’s: Jurjen Rozeboom