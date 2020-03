Sneek- Zondagmiddag 22 maart a.s. 15.30 uur, is er een optreden van de Vrijloop Sjongers uit Joure in de Parkflat Stadsfenne. Zaal is open vanf 15.00 uur. De vrijloop Sjongers is een gemengd koor wat bestaat uit 30 leden en wordt begeleid door een accordeonniste. Er wordt o.a. in het Fries, Nederlands en Duits gezongen. Heeft u zin in een gezellige middag, dan bent u van harte welkom.