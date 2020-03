Kandidaten hoogste muziekschoolexamen treden op in Offingawier

Sneek- Meer dan twintig leerlingen van Kunstencentrum Atrium die dit seizoen het D-examen afleggen, geven zondag 15 maart een concert in de kerk van Offingawier. Het D-examen is het hoogste examen op een muziekschool. De examenkandidaten zijn afkomstig uit de gemeente Súdwest-Fryslân. Het concert begint om 15.00 uur. De entree is gratis. Het concert in Offingawier is een van de optredens van het traject rond het D-examen,dat verder bestaat uit instrumentale lessen en muziektheorie.

Door het geven van een concert wennen de examenkandidaten aan het optreden op hoog niveau voor een publiek. In Offingawier spelen de kandidaten individueel of in een duo. De saxofoonleerlingen treden met elkaar op in een ensemble. Op het programma staan uiteenlopende werken, onder andere van Joy Webb, Bert Appermont, Thijs van Leer, Wolfgang Amadeus Mozart, Leroy Ostransky, Frits Damrow en Benjamin Godard. Er doen ook twee leerlingen van Seewyn Kunsteducatie (gemeenten Waadhoeke, Harlingen) mee.

Deelnemende examenkandidaten:

Marit Albada (Wommels)*

dwarsfluit

Xandra Albada (Stavoren)

altsaxofoon

Annemarije Bosch (Molkwerum)

trompet

Marinthe Brouwer (Sneek)

bugel

Iefke Dotinga (IJlst)

sopraansaxofoon

Femke Groenhof (It Heidenskip)

bugel

Inger Haanstra (It Heidenskip)

bugel

Jeltje Joustra (Witmarsum)

bugel

Anne-Marique Katsburg (Makkum)

hobo

Elske van der Kooi (Sneek)

bugel

Sydrik Kooistra (Oosterend)

baritonsaxofoon

Elene Kroon (Bolsward)

tenorsaxofoon

Leanne Lijzenga (Sneek)

bugel

Eppie Minnema (Molkwerum)

bugel

Anna Munniksma (Hindeloopen)

dwarsfluit

Rikst Postma (Spannum)*

altsaxofoon

Pierke Reitsma (Schettens)

altsaxofoon

Bo Slot (Sneek)

altsaxofoon

Lieke Steigenga (Exmorra)

bugel

Marwin Tolsma (Arum)

bugel

Ayolt Yntema (Wons)

bastuba

Errit Yntema (Wons)

bugel

*Leerling Seewyn Kunsteducatie

Foto: Casper Ferwerda