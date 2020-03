DWDD wordt HarmoniCafé  bij Lewinski

Sneek-Met trots presenteert Stichting Harmonika op zondag 29 maart bij Lewinski HarmoniCafé : In gesprek met boeiende gasten onder de bezielende leiding van Habtamu de Hoop; presentator, o.a. van televisieprogramma het Klokhuis en politicus, PvdA raadslid gemeenteraad Súdwest-Fryslân. Een heerlijke middag in café-setting waarbij deze keer cultuur, sport en muziek centraal staan met: Pieter Stellingwerf, Bedenker en Uitvoerder van Ongewone Gebeurtenissen (BUOG) en artistiek leider bij Teatergroep Sult; Hong Zhao, volleybalster met een indrukwekkende carrière waaronder deelname aan Olympische en Paralympische Spelen en nu werkzaam als bondscoach van het Nederland dames zitvolleybalteam. En The Barnfinds;Okke de Boer, Schelte Heeringa en Bert de Boer, laten oude tijden sfeervol herleven met hun vertolkingen van bekende en minder bekende countrynummers.

Laat je inspireren en inspireer zelf met jouw inbreng!

Graag tot ziens op 29 maart! Onze wens is om van HarmoniCafé een vaste traditie te maken, samen met publiek, presentator en gasten.

Over Harmonika

Stichting Harmonika is een klein kunst-en cultuurpodium dat graag landelijke en lokale onderwerpen bij een breed publiek onder de aandacht brengt. Dat doen we het liefst op een laagdrempelige toegankelijke manier. Zo presenteerden wij o.a. de theatervoorstellingen Happy People (over depressie) en Helderman (over dementie), lezing ‘Het nieuwe Duitsland’ door Margriet Brandsma,voormalig Duitsland correspondent voor de NOS en Taaleilanden in Friesland; lezing en livemuziek.

HarmoniCafé

Datum: zondag 29 maart 2020

Deur open: 15:30

Start: 16:00 – ca. 17.30 uur / Aan tafel vanaf 18:30

V.V.K: € 5,00 (via www.lewinski.nl)

Mee-eten €15,50 p.p. (vooraf opgeven, via www.lewinski.nl

Foto Habtamu de Hoop, archief Henk van der Veer

​