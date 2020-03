Muziekbands in de Popkelder en het Bolwerk

Sneek-Zaterdag 14 maart organiseert Popkelder Sneek in samenwerking met Poppodium Het Bolwerk Sneek en Friesland Pop een kleinschalig muziekfestival van bands uit Sneek en omgeving. ‘s Middags in de Popkelder en ‘s avonds in het Bolwerk.

Programma Popkelder

14.00 uur inloop

14.30 – 15. 30 uur Locked Out

16.00 – 17.00 uur Downhill

17.15 uur afsluiting

Beide bands spelen in de grote oefenruimte (beneden). In de ontmoetingsruimte wordt in de tussentijd akoestisch gemusiceerd.

De Popkelder is gehuisvest in het pand Havenstraat 7a in Sneek en is goed bereikbaar via de Oude Koemarkt (poortje onderdoor, daarna rechts).

Programma Bolwerk

‘s Avonds wordt het programma vanaf 20.30 uur voortgezet in het Bolwerk met: Switchbone, Locked Out en Anquist.

De entree is gratis