Lordi door de lens van fotograaf Goitzen van der Veen

Sneek- Lordi werd in 2006 wereldberoemd door het Eurovisiesongfestival op zijn naam te schrijven. Met hun catchy mix van hardrock en heavy metal, monsterlijke kostuums en een spectaculaire performance wonnen de Finnen afgetekend. Gisteravond trad de groep op in Het Bolwerk Sneek. Fotograaf Goitzen van der Veen maakte fraaie foto’s van het optreden

Lordi domineerde de Europese liedjeswedstrijd met ‘Hard Rock Hallelujah’ (het record van meeste punten staat nog steeds). Maar de band is veel meer dan alleen deze hit. Lordi werd opgericht in 1992 en toert al jaren de wereld rond. Van Japan tot de Verenigde Staten; overal is men verzot op de shockrock. Na het winnen van het Eurovisiesongfestival vestigde Lordi nog een (wereld)record: de band liet in Helsinki 80.000 man tegelijkertijd ‘Hard Rock Hallelujah’ zingen.

De groep dankt zijn naam aan de oprichter, tevens de leadzanger, tekstschrijver, visual- en artdesigner en kostuummaker: Mr. Lordi. Wie Mr. Lordi is? Het zou gaan om KISS-fanaat Tomi Putaansuu, maar de identiteit van het brein (en van de andere bandleden) is nooit officieel bevestigd. Echte namen worden dan ook niet gebruikt in interviews. Foto’s zonder kostuum, daar doen ze niet aan.

In 2002 kreeg Lordi zijn eerste platencontract en verscheen het debuutalbum Get Heavy. Op de plaat staat onder andere de single ‘Would You Love A Monsterman?’, waarmee gelijk een nummer 1-positie in Finland werd behaald. Later volgden onder meer de albums The Arockalypse (2006), Deadache (2008), Babez For Breakfast (2010) en Sexorcism (2018).

Op 31 januari 2020 verschijnt de tiende plaat van Mr. Lordi (zang), Mr. Amen (gitaar), Mr. Ox (bas), Mr. Mana (drums) en Ms. Hella (toetsen): Killection. Het betreft een uniek concept. Officiële documenten wijzen uit dat Lordi in 1992 is opgericht. Maar wat als de band al in de jaren zeventig actief was? Killection bevat een fictieve collectie nummers die Lordi vanaf de vroege jaren zeventig tot midden jaren negentig zou hebben gemaakt. Om zo dicht mogelijk een authentiek geluid te benaderen, zijn allerhande instrumenten gebruikt en maar liefst zeven studio’s aangedaan.

Foto’s Goitzen van der Veen