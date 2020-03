Voedingscoach Ida Stolk over een gezond gewicht tijdens de overgang in Bibliotheek Sneek

Sneek-Woensdag 18 maart om 19.30 uur geeft Ida Stolk een lezing in de bibliotheek in Sneek over het bereiken en behouden van een gezond gewicht tijdens de overgang.

Op bepaalde leeftijd zal je merken dat snelle diëten niet meer werken. Je hebt last van wat extra kilo’s die je in de weg zitten en het idee dat de overgang zorgt dat je stofwisseling nog langzamer gaat is ook niet bepaald prettig. Het gevolg is dat je meer aankomt en dat je het er nog moeilijker af krijgt. Je wilt er echt wat aan doen, maar ook lekker blijven genieten van eten. Hoe doe je dat?

Voedingscoach Ida Stolk van Uniek in Vorm vertelt hoe je juist tijdens de overgang kunt afvallen zodat jij je gezonde en ideale gewicht bereikt en daardoor lekkerder in je vel komt.

Ida weet uit eigen ervaring hoe gedachtes en emoties met je aan de haal kunnen gaan, zeker onder invloed van hormonen, en hoe gemakkelijk je in gewoontes verzeild raakt. Nu coacht zij vrouwen zodat ze afvallen. Ze helpt hen hun leefstijl te veranderen, maar zorgt er ook voor dat ze blijven genieten.

Kaartjes voor deze avond kosten € 3,50 voor leden en € 5,- voor niet-leden en zijn verkrijgbaar aan de balie in de bibliotheek of online via www.bmf.nl/overgang