Sneek viert 75 Jaar Vrijheid met spetterende herdenkingsconcerten op 15 en 16 april

Sneek- Op 15 en 16 april zullen er twee herdenkingsconcerten in de Grote of Martinikerk plaatsvinden in het kader van ‘Sneek 75 Jaar Vrijheid’. Twee concerten, omdat het op een avond onmogelijk is om al de te verwachten bezoekers te ontvangen. Dat bleek vijf jaar geleden al, toen een flink aantal mensen teleurgesteld moesten worden omdat er ‘geen plaats meer in de herberg was’. Dat wil de organisatie dit keer koste wat kost voorkomen.

Met medewerking van het Stedelijk Muziekkorps, Harmonie Sneek, Rolling Home, Muziektheater Tinto!, Bogerman Bigband, Bogerman Kamerorkest, Gezamenlijk koor van RSG en Bogerman belooft het een muziekspektakel te worden om door een ringetje te halen.

Ja toch, muzikaal leider Anne Oosterhaven?

Eensgezindheid

“Zeker weten, het is uniek dat én het Stedelijk en de Harmonie gezamenlijk optreden. Trouwens dat de gezamenlijke koren van Bogerman en de RSG ook op een podium staan, zegt volgens mij genoeg over de eensgezindheid die er heerst om er een echt Herdenkingsconcert van te maken”, aldus de immer enthousiaste Oosterhaven die niet zo van ‘de hokjes’ is. Er zullen zo’n kleine 200 muzikanten meewerken aan het concert.

“Ik heb het eervolle verzoek van de Stichting Sneek 75 Jaar Vrij gekregen om het muziekprogramma te produceren en dat doe ik uiteraard niet alleen. Het is toch echt wel gigantisch, als je bedenkt dat er bijna 200 muzikanten hun medewerking aan verlenen. Ik ben er vanaf september 2019 al mee bezig. In mijn hoofd dan hè. Op dit moment vrijwel elke dag.

Gisteravond om 11 uur was ik eindelijk met de ‘Andrew Sisters’ klaar, zo gaat dat. We hebben twee muzikale programma’s, om te beginnen op 15 en 16 april de herdenkingsconcerten en op 5 mei een groot feestconcert op het Martiniplein of in de Veemarkthal. We moeten het eerst maar even over de herdenkingsconcerten hebben, vind je niet?”

Brand maar los! Hoe ziet het programma eruit?

“Vijf jaar geleden hadden we ook een bevrijdingsconcert in de Martinikerk en dat was een doorslaand succes. Het programma was toen vooral gelinkt aan het landelijk thema. Het concert dat nu tweemaal in de kerk wordt gegeven krijgt een Sneker tintje. We brengen het terug naar Sneek, al beseffen we heus wel dat ‘bevrijding’ een landelijk begrip is. We doen een concert met Snekers, voor Snekers, waarbij uiteraard iedereen welkom is. Het eerste gedeelte van het concert is nog ‘donker’, want dat deel slaat op de periode vlak voor de bevrijding. Een van de items is bijvoorbeeld ‘de kanonnen voor Steenwijk’. We zingen en maken muziek over wat de mensen toen beleefden en doen dat met grote foto’s en beelden op de achtergrond. We haken daarmee ook aan bij de grote foto expositie die in het Fries Scheepvaart Museum wordt gehouden. We transformeren ook bestaande nummers naar situaties van nu. We zingen over De Waag, die op 15 april, de dag van de bevrijding, in de brand werd gestoken, maar ook wat het nu is. De Sneker tekst die Hans Faber van Rolling Home daarbij heeft gemaakt is licht van toon.

Klassiekers als Trees heeft een Canadees en Land of hope and glory

Voor de pauze is het programma iets meer in de oorlogssfeer, waar de teksten en muziek bij passen. Vlak voor de pauze is de bevrijding aanstaande en klinkt de muziek die bekend is van de ‘Soldaat van Oranje’. Na de pauze komen de Canadezen, wat we muzikaal gaan uitbeelden en wordt het wat luchtiger. Inderdaad met een nummer als ‘Trees heeft een Canadees’, omdat de geallieerden enorm populair waren bij de Nederlandse meiden. Toch komt er ook weer een muzikaal blokje met het echte herdenken, met de juiste muziek erbij. We spelen onder andere ‘Schindler’s List’ met een topvioliste uit de stad, waarvan ik de naam nog niet vertel. We eindigen natuurlijk met feestmuziek, waaronder een medley van de Andrew Sisters. Uiteraard eindigen we met de beide volksliederen. Oh ja, de klassieker Land of Hope and Glory zal zeker niet ontbreken. Het hele programma wordt gepresenteerd door jonge mensen, die dat kort zullen doen met statements en gedichten. Ook maken we gebruik van teksten uit de bekende Sneker dagboeken die To Hofstra tijdens de oorlogsjaren geschreven heeft.

Fragmenten uit de dagboeken zullen geprojecteerd worden op grote schermen. We zorgen voor prima zichtlijnen.”

Op 5 mei groot muzikaal bevrijdingsfeest

Naast het project herdenking is er op 5 mei nog een groot muzikaal afsluitingsfeest van drie weken Sneek 75 Jaar Vrij. “Op het Martiniplein komen twee grote podia tegenover elkaar te staan. We beginnen om drie ’s middags, nadat er al een enorm mooi programma in de stad is geweest. Om en om zal er steeds een concert van een halfuur op de podia plaatsvinden. Er zal een goede catering en horeca aanwezig zijn. Er zullen allemaal Sneker bands en orkesten optreden. Waar we dan aan denken? In ieder geval de Basic Bigband en Bogerman Bigband, verder wil ik nog geen namen noemen. Ik wil eerst alles op papier hebben, maar zit negens over in. Het wordt echt fantastisch, vier uur achterelkaar muziek. Het is geen kattenpis, maar we krijgen dat in Sneek zeker voor elkaar. Het stikt in deze stad van het muzikale talent, jong en rijp door elkaar. Wij hoeven geen dure artiesten te boeken. Als we na afloop elkaar op de schouders kunnen slaan met een gevoel van ‘wat hebben we drie fantastische weken gehad’, dan is het voor mij geslaagd. We gaan het écht met elkaar doen.”

Kaarten voor het concert zij te verkrijgen bij:

Jumbo Kooistra, Normandiaplein 4 en Molenkrite 171

Poiesz Supermarkt, Boschplein 7, Jancko Douwamastraat 29 en Keizersmantel 437

Halfords, Oosterdik 24

Sterk&sVeer, Grootzand 48

Restaurant Aan de Gracht, Grootzand 4

Tekst: Henk van der Veer

Voor meer info over het bevrijdingsprogramma: https://sneek75jaarvrij.nl