Excursie en creatieve workshop natuur beleven

Sneek-Het is een combinatie die niet vaak voorkomt: de natuur beleven tijdens een excursie en daarna in een echt atelier al het moois uitwerken dat je hebt gezien. Natuurgids Lydia Barkema en beeldend kunstenaar Marije Bouman bieden die mogelijkheid. Zij hebben een mooi programma samengesteld dat in het voorjaar gegeven wordt op 18 april. Alles is binnen loopafstand van 1 km in de omgeving van Hoornsterzwaag. Tussen de excursie en de workshop is een pauze voor koffie en thee.

Lopend vanuit het atelier, gesitueerd in een sfeervol kerkje neemt Lydia Barkema je mee over een onverhard pad naar een ongerept klein natuurgebied. Hier kan je sporen vinden van dassen, damherten en andere dieren. Ook groeit hier veenmos en zonnedauw. Door gericht te kijken en uitleg te krijgen over alles wat er leeft en waar je makkelijk aan voorbij loopt, wordt je geïnspireerd dit vast te leggen in enkele schetsen. Na afloop van de natuurexcursie kun je jouw impressies uitwerken in het atelier.

Er ligt een opgespannen vel papier voor je klaar op de tafels die opgesteld zijn in het kerkje uit de zeventiende eeuw. Hierop kan je met potlood, houtskool, krijt en aquarel aan de slag en Marije Bouman vertelt je hoe de materialen te gebruiken en hoe je details, ruimtelijkheid en sfeer in de natuur in beeld brengt. Zo ga je in vele opzichten wijzer naar huis en met een mooie tekening als aandenken.

De workshop wordt gegeven op zaterdag 18 april van 13:00-17:00 uur.

Voor meer informatie: Marije Bouman, www.kunsthuisdevleugel.nl en Lydia Barkema, www.barkema.nl.