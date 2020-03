Anna Raadsveld en Mats Voshol spelen ‘De Onverwoestbaren’, in het Marne Theater

Bolsward-De Onverwoestbaren vertelt het verhaal over een familie die danst op de rand van de vulkaan. De voorstelling neemt je mee in de verhalen van een ondoorgrondelijke familie door de ogen van verschillende familieleden, allen gespeeld door actrice Anna Raadsveld, powered by Tryater. Alle karakters worstelen met het leven, zoeken vaste bodem, houvast en betekenis in hun noodlot, maar weten zich tegelijk te sterken met een enorme vitaliteit, kracht en humor.

Raadsveld neemt je mee in een reeks indrukwekkende monologen van familieleden, wiens levenslust wellicht kraakt maar nooit breekt. Ondersteund door livemuziek van muzikant Mats Voshol komen de emoties en karakters op inventieve wijze samen tot een ontroerende voorstelling waarin de wrangheid van het leven toch ook tot een lach kan leiden. Hoe vind je de juiste woorden om taboes te doorbreken? Wat gebeurt er wanneer dat wat zich schuilhoudt in het donker aan het licht wordt gebracht?

‘Een ongekende familiekroniek over leed, gelach en geouwehoer in een serie monologen’

Anna Raadsveld werd geboren in IJlst (1990) en groeide op in Friesland. Ze studeerde af aan de Toneelacademie Maastricht (2010 – 2014), waarna ze onder andere de hoofdrol van Ietje van Dijk speelde in de televisieserie Goedenavond dames en heren, uitgezonden door Omroep MAX en in Solness van Het Nationale Toneel in 2015. Begin dit jaar speelde ze in Trouwerijen en rjochtsaken, ensfh. van Tryater. Voor De Onverwoestbaren ondersteunt Tryater haar in de uitvoer van de voorstelling.

Credits: tekst en spel: Anna Raadsveld | muziek en compositie: Mats Voshol | eindregie: Aukje Schaafsma | zakelijke leiding Club NEL: Vyne de Ruyter | begeleiding: Tjeerd Bischoff | research: Lisa Frenkel

Anna Raadsveld

‘De onverwoestbaren’

Datum: vrijdag 20 maart 2020

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Marne Theater, Schoolstraat 1, Bolsward

Reserveren:

Gysbert Japicxhûs, telefoon 0515 573990

Kaartverkoop: Kassa open vanaf 19.15 uur

Info & trailer: www.boog-bolsward.nl