Winnaars brugdoeken fotowedstrijd zijn bekend: Monique Rijpstra winnares

Sneek- VVV Waterland van Friesland deed in 2019 een oproep: leg jouw unieke locatie vast en stuur je foto in voor de fotowedstrijd. Hier werd massaal gehoor aan gegeven. Uit maar liefst 700 inzendingen mocht de deskundige jury 20 winnaars kiezen. Donderdagavond 5 maart werden de winnaars in het zonnetje gezet én hoorden ze op welke brug hun foto komt te hangen vanaf dit vaarseizoen.

Hopen dat de brug straks open zal gaan

Vanaf het komende vaarseizoen wordt wachten voor één van deze twintig bruggen een traktatie. Of zoals jurylid Pepy Huisman het omschreef: “We gaan niet meer wachten, maar we noemen het vanaf nu pauzeren voor de brug.” Want onder deze bruggen komen enorme foto’s te hangen die ons door de ogen van de bijbehorende fotograaf op een andere manier naar het landschap laten kijken. Vanaf het vaarseizoen genieten toeristen en inwoners samen voor een brug, hoe verbindend is dat? En dat is ook precies hoe VVV Waterland van Friesland het bedoeld heeft. Inwoners nog trotser maken op het landschap en toeristen inspireren.

Keuze uit 700 foto’s

Het kiezen van 20 foto’s uit maar liefst 700 was een hele klus. Door de jury is geselecteerd op dat de foto representatief was voor Zuidwest Friesland, er werd gekeken naar diversiteit, spreiding, compositie, kleur en originaliteit. De jury bestond uit Pepy Huisman (Jopie Huisman Museum), Meindert Seffinga (Fries Scheepvaart Museum), Maaike de Vreeze (VVV Waterland van Friesland), Tom Goossens (fotograaf) en Sonja Hylkema (UNESCO Werelderfgoed het Woudagemaal).

Gezamenlijk drukten wethouders Mark de Man (gemeente Súdwest-Fryslân) en Frans Veltman (gemeente De Fryske Marren) op de rode knop om alle foto’s en winnaars te presenteren. Ook vertelden zij dat de foto’s worden geëxposeerd in beide gemeentehuizen. Bij de gemeente De Fryske Marren zal dit zijn van 29 mei t/m 3 juli in het gemeentehuis en bij de gemeente Súdwest- Fryslân op de digitale infoborden in Sneek.

Friese taal

Friese taal om te prikkelen De Friese taal speelt op de brugdoeken een grote rol. Elke foto is voorzien van een Fries woord als ‘moarnsdize’ (ochtendmist), sinneblink (het moment van de zon die doorbreekt) en ‘skoander’ (voortreffelijk). “Dit is bedoeld om te prikkelen én om onze eigen inwoners aan te spreken.” legt Maaike de Vreeze van VVV Waterland van Friesland uit. Er is geen enkel andere provincie waarin het Fries zo’n grote rol speelt. Het is onze moedertaal. Het zit in ons hart en is onderdeel van onze identiteit. En dat willen we graag laten zien, ook aan de toerist. Dit is wie we zijn, we zijn er trots op. En door mooie Friese woorden toe te voegen aan deze prachtige foto’s op de brugdoeken worden het haast kunstwerken op zich.”

Over VVV Waterland van Friesland VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest-Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zeventien VVV-kantoren. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest-Friesland verder op de kaart te zetten.

Foto’s Tom Goossens