Magische muziekvoorstelling leerlingen CVO en Palludara samen met Syb in Theater Sneek

Sneek-Twee keer een uitverkocht Theater Sneek! Daar zorgden de leerlingen de basisschoolleerlingen van stichting Palludara en leerlingen van csg Bogerman (CVO Zuid-West Fryslân) gister- en eergisteravond voor tijdens twee bijzondere muziekvoorstellingen in de Sneker schouwburg. Meer dan 300 jongeren in de leeftijd van 9 tot 18 jaar beklommen het podium om hun niet geringe talenten met het publiek, veel ouders en pakes en beppes, te delen. Special guest Syb van der Ploeg zong met leerlingen de sterren van de hemel over het thema dat hem helemaal aanspreekt: ‘Leven voor muziek en sport’. Hij liet het beide voorstellingen zien, zingend en op een skippybal!

Als klapper kon ook nog eens tweemaal €2000 aangeboden worden aan Stichting Muziekotheek en Stichting Aangepast Zeilen Sneek (SAZS).

Samenwerking scholen leidt tot nieuwe onderwijsmogelijkheden

Vorig jaar vond het muzikale samenwerkingsproject voor het eerst plaats en resulteerde in een prachtige voorstelling in Theater Sneek. Het project is één van de resultaten van de strategische samenwerking tussen CVO en Palludara, waarvoor in het najaar van 2018 getekend werd. De stichtingen voor basis- en voortgezet onderwijs slaan hiermee de handen ineen om hun leerlingen nieuwe onderwijsmogelijkheden te bieden.

Dit schooljaar is het project nog verder uitgebreid. Gedurende de maand februari werden er vanuit csg Bogerman workshops verzorgd voor bovenbouwleerlingen van scholen van Palludara. Elke school werd driemaal bezocht en wordt vertegenwoordigd. In totaal namen ruim 200 leerlingen van Palludarascholen deel aan het grote zangkoor dat tijdens de voorstellingen optreedt. Ook een koor van Praktijkschool De Diken onder leiding van Hans Wempe deed mee aan het mega kleurrijke spektakel.

Gezamenlijke grote repetitie scholen

Op vrijdag 28 februari en maandag 2 maart kwamen alle koorleden bijeen op csg Bogerman om samen te repeteren met ruim 50 leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die muziek maken in de begeleidende Bogerman-orkesten. De muzikale en creatieve leiding is in handen van Anne Oosterhaven en Clara Rulman, ondersteund door muziekdocenten van csg Bogerman Joke Krist en Sjoerd Hiemstra. Stuk voor stuk stimulerende muziekleerkrachten die het verschil maken met veel andere scholen.

Syb van der Ploeg

Syb van der Ploeg werd geïnterviewd door leerlingen en Henk van der Veer, die de Friese zanger ook nog op de skippybal kreeg. De sympathieke Van der Ploeg stak niet onder stoelen of banken waarom samenwerken op het gebied van sport belangrijk is en hoe zijn ervaringen hem gevormd hebben. Prachtige teksten

Goede doelen in kader sport en muziek

Palludara en CVO schonken de opbrengst aan twee goede doelen: Stichting Muziekotheek en Stichting Aangepast Zeilen (SASZ). Muziek maken is belangrijk in het leven van veel mensen, maar er kan van alles gebeuren waardoor er aanpassingen nodig zijn om een muziekinstrument te kunnen bespelen. Het doel van de stichting Muziekotheek is het uitlenen van aangepaste muziekinstrumenten, om te kunnen ervaren of deze aanpassingen de speelmogelijkheden vergroten. Ook verleent de Muziekotheek financiële steun bij het individueel aanpassen van muziekinstrumenten. Stichting Aangepast Zeilen Sneek (SAZS) verzorgt het aangepast zeilen in Sneek voor jonge en volwassen zeilers met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Het trainingscentrum “Roerkoning” op het Starteiland Sneekermeer is volledig uitgerust met voorzieningen voor minder validen.

Foto’s Henk van der Veer