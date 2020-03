Expositie van Barbares d’Esprit in Sneek Vernieuwende kunsttentoonstelling op meerdere locaties

Sneek-Een primeur voor Galerie Bax Kunst in Sneek: Van 14 maart tot en met 25 april 2020 is er een nieuwe expositie te bezoeken van de Barbares d’Esprit. Het is de enige gelegenheid voor kunstliefhebbers om de kunstwerken van de kunstenaarsgroep in Nederland te zien dit jaar. In Sneek worden er in Galerie Bax Kunst, het Kunstencentrum Atrium en Theater Sneek kunstwerken getoond van de gerenommeerde kunstenaars.

‘Barbares d’Esprit’ (‘Denkende Barbaren’) is de naam van een kunstenaarsgroep. Bert van Santen en Ad Arma zijn de oprichters en beiden vanaf 2016, het begin, bij de groep betrokken. Mark Verdoes was lid van de groep van 2016-2018. Quraiseh was lid van 2016-2019. Nu is kunstenares Kelly lid (2018 – heden) en bij de groep actief.

In de zomer van 2017 vond de eerste werkweek van de Barbares d’Esprit plaats. De vier kunstenaars vervaardigden gezamenlijk een groot aantal etsen en schilderijen op papier, doek en paneel. Deze werden vastgelegd in de eerste uitgave van de Barbares d’Esprit in 2017. In datzelfde najaar werd er geëxposeerd in Amsterdam. Sindsdien is het werk van ‘de Barbaren’ in binnen- en buitenland te zien, ook op de grote kunstbeurzen.

Ad Arma (1954, Rotterdam) maakt etsen, schilderijen, keramiek, glasobjecten, beelden in brons en installaties. In 2007 was hij kunstenaar van het jaar in Nederland.

Het werk van Bert van Santen (1958, Leerdam) omvat schilderijen, beelden, kastobjecten, installaties en werk op papier en kunstenaarsboeken. Hij is tevens uitgever van de kunstmap ‘K’. Als kunstenaar is hij autodidact.

Drie Locaties De productiviteit van de kunstenaarsgroep uit zich in de schaal van de expositie: Het werk is te zien op drie locaties. Zij schuwden het grote vlak niet: de grotere kunstwerken gaan naar het Kunstencentrum Atrium en Galerie Bax Kunst. Maar ook zijn er meerdere kleinere werken te zien in de expositie. Zaterdag 14 maart om 16:00 uur wordt de expositie geopend. Er is deze middag muzikale ondersteuning gespeeld door studenten van het Kunstencentrum Atrium. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. De kunstenaars zijn deze middag ook aanwezig.

Expositie Barbares d’Esprit 14 maart t/m 25 april 2020