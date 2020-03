Werf aan de Woudvaart bij Historisch Sneek

Sneek-Na afloop van de jaarvergadering van de Vereniging Historisch Sneek op 10 maart (aanvang 20.00 uur) in De Spil aan de Molenkrite in Sneek, zal Jelmer Kuipers ingaan op de geschiedenis van de (jacht)werf aan de Woudvaart. Momenteel is daar houtwerf Van der Meulen gevestigd.

Met deze lezing besluit Kuipers zijn loopbaan als voorzitter van de 22-oude vereniging. Kuipers is vanaf 2012 voorzitter geweest en mag statutair niet weer worden benoemd. Tijdens de vergadering zal een nieuwe voorzitter worden voorgedragen, namelijk de heer Ko Smorenburg uit Sneek.

Historisch Sneek sluit een gezond jaar af. Belangrijke ontwikkeling was het ontsluiten van het fotoarchief dat nu via de beeldbank van de gemeente Súdwest-Fryslân is te raadplegen. Vrijwilligers wisselen elkaar af om de foto’s van informatie te voorzien.