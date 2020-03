Tryater speelt Trije Susters in Oudemirdum

Oudemirdum- Op zaterdag 14 maart om 20.00 uur spelen De Prutsers met Trije Susters in Grand Café De Nostalgie in Oudemirdum. De Prutsers – bestaande uit de acteurs Sjoerd Blom, Romke Gabe Draaijer, Raymond Muller, Eline de Vries en Brecht Wassenaar – zijn enkele jaren geleden voortgekomen uit één van de leergangen van het tweejarige interne opleidingstraject dat Ira Judkovskaja heeft geïnitieerd bij Tryater. De Prutsers vormen een jong collectief binnen het gezelschap. Ira Judkovskaja maakt als theatermaker onderdeel uit van het collectief.

De Prutsers pakken deze keer een bestaand stuk, Drie Zusters van Anton Tsjechov en zij vroegen zich af: ‘Wat heeft Tsjechov ons na 118 jaar nog te vertellen? ‘De acteurs en Ira maken een vertolking van de thematiek uit het stuk en betrekken die op zichzelf. Want in een tijd waarin in het theater steeds vaker waargebeurde verhalen getoond worden, zoeken de Prutsers op transparante manier naar de verbinding met fictieve personages – uit een andere tijd, uit een ander land – die ver van ons af lijken te staan. Ira schoof het stuk naar de vijf andere prutsers toe, omdat het, volgens haar, over hen ging. Na het (her)lezen herkenden de acteurs – allen rond de 30 – zichzelf steeds meer in de personages en hun twintigers-/dertigers dilemma’s, hun toekomstdromen, hun ambities en hun heimwee naar onbezonnenheid.

Samen met Ira onderzoeken zij wat Tsjechov ons 118 jaar na het uitbrengen van het stuk nog te vertellen heeft. Wat zijn de overeenkomsten tussen deze generatie Friezen en de jonge mensen uit de Russische provincie, 118 jaar geleden? De vijf acteurs vormden samen met Ira in 2017 de ‘Prutsers’ en maakten de improvisatievoorstelling Elkenien is in prutser. Drie jaar later zijn ze weer bijeen, allen drie jaar ouder, met een gedeelde fascinatie voor de Russische Anton Tsjechov die zijn tijd ver vooruit leek te zijn. Trije Susters, is een meertalige voorstelling (Fries, Nederlands en Liwwadders) en vanaf 28 februari tot en met 4 april te zien in cafés rondom in Friesland. Kijk op tryater.nl voor alle locaties, speeldata en tickets!

Trije Susters is de tweede van het drieluik dat Ira Judkovskaja ten afscheid bij Tryater regisseert. De kleutervoorstelling Breidzje was de eerste. De derde en grootste voorstelling is 1000&1 Nacht, die op 15 mei op locatie in Leeuwarden in première gaat. Daarover volgt later meer informatie.