Spektakelmusical De Tocht introduceert speciale startbewijzen

Sneek-Spektakelmusical De Tocht gaat in oktober 2021 in première. Eén van de doelstellingen van De Tocht is om de herinnering aan de Elfstedentocht voort te laten leven, ook voor de generatie na ‘ons’. Om dit te realiseren streeft de organisatie naar een Elfstedentochtgevoel dat zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komt.

Mede hiervoor zoekt de organisatie 16.868 Elfstedentocht liefhebbers die voor 50 euro een speciaal startbewijs kopen voor een try-out inclusief hapje en drankje. Met de aanschaf van een startbewijs wordt bijgedragen aan de realisatie van De Tocht. De deelnemers wordt daarnaast gevraagd om middels o.a. enquêtes mee te denken over de inhoud van de voorstelling. Zowel in de aanloop naar De Tocht toe, als na het zien van de try-out.

Tijdens de persbijeenkomst op 4 maart in de Elfstedenhal in Leeuwarden namen Klasina Seinstra en Henk Angenent het eerste startbewijs in ontvangst. Het is niet zomaar een toegangskaartje voor een try-out, bij het startbewijs komt ook een boekje met bijzondere Elfstedenverhalen geschreven door Schaatskenner en oud LC-columnist Bonne Stienstra (t.w.v. €10,-) en een aantal bijzondere waardebonnen (t.w.v. €50,-) van Friese bedrijven die zich verbonden hebben aan De Tocht.

In de musical wordt het indrukwekkende verhaal van vijf vroegere schaatsvrienden vertelt die elkaar in de loop der jaren door ruzie en afgunst uit het oog verloren zijn. Maar in hun jongere jaren deden ze elkaar een belofte; als De Tocht ooit nog een keer komt, dan rijden we hem samen uit. Belofte maakt schuld, zeker aangezien één van de vrienden een geheim bij zich draagt, waardoor er veel meer op het spel staat dan enkel het halen van het kruisje…

Vanaf vandaag zijn de startbewijzen verkrijgbaar via www.musicaldetocht.frl. Haal nu een startbewijs en maak het mee!