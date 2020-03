Op 4 april reünie en jubileumconcert fanfare Excelsior Nijland

Nijland- In februari 2020 bestaat christelijke muziekvereniging Excelsior Nijland 100 jaar. Op zaterdag 4 april 2020 wordt dit jubileum gevierd met een reünie en een jubileumconcert in mfc De Mande in Nijland. In januari zijn een 10-tal “oud”- leden van Excelsior op maandagavond weer bij het orkest aangeschoven om het jubileum te vieren als muzikant, hiermee is het orkest mooi gegroeid en klinkt fanfare Excelsior op zijn best.

Speciaal voor het 100-jarig jubileum is, door componist en oud-dirigent van Excelsior Jacob de Haan een compositie geschreven voor het orkest. Dit nieuwe muziekstuk zal voor het eerste worden uitgevoerd tijdens het jubileumconcert. Als gast hebben we Janneke Brakels en combo uitgenodigd om samen met Excelsior op te treden.

Bent u ook lid of dirigent geweest van fanfare Excelsior Nijland, meld u dan aan voor de reünie en/of het jubileumconcert via de website: www.excelsior-nijland.nl Aanvang van de reünie is vanaf 16:00 uur, het concert begint om 20:00uur. Op de website vindt u alle informatie om u aan te melden en over het programma van deze dag.

Meer informatie:

Sigrid Boschma

Ingenawei 10

8771 KG Nijland

0515 568855 / 06 23464443

Lid jubileum & reünie commissie