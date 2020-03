Onthulling eigen pad voor Sneker verzetsman Jan de Rapper op 15 april

Sneek- Eind vorig jaar was er al een boekje over zijn leven en nu heeft de Sneker verzetsman Jan de Rapper (1907-1989) ook een eigen pad in de stad. De verbinding tussen de Kanadezenstrjitte en het Fiem, in de wijk De Zwette, draagt vanaf nu zijn naam.

Op 15 april 2020, de dag dat het 75 jaar geleden is dat Sneek door de Canadezen werd bevrijd, wordt het Jan de Rapperpaad officieel onthuld.

Jan de Rapper maakte, naast zijn baan als elektrotechnisch installateur, deel uit van de verzetsgroep Lever. Ook deze naam blijft dankzij een straatnaam in dezelfde wijk in herinnering: de Famylje Leverstrjitte.

De verzetsgroep Lever hield zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bezig met veel illegaal werk, zoals het verzorgen en vervoeren van onderduikers, piloten en Joden, het vervoeren van bonkaarten en illegale lectuur en het gebruiksklaar maken van drukkerijen. Verder waren De Rapper en zijn geestverwanten betrokken bij wapenopslag en -transport.

Zelf heeft De Rapper nooit iets verteld over zijn werkzaamheden in het verzet. Bijna dertig jaar na zijn overlijden vonden zijn nabestaanden een doos met veel informatie, waardoor de belangrijke rol van de Sneker verzetsman duidelijk werd. Dat was voor kleindochter Yvonne de Rapper reden een boekje over haar opa te schrijven.

In de wijk De Zwette herinneren ook andere straten aan het Sneker oorlogsverleden, met namen als Dick Brouwerstrjitte, Kanadezenstrjitte, Koos Gaastrastrjitte, Koeriersterwei, Gerben Oppewalstrjitte en Haitze Wiersmastrjitte. Verzetsman Willem Santema, die in 1944 door de Duitsers werd gefusilleerd en tot dan werkgever van De Rapper was, is in Sneek al vernoemd in de wijk Lemmerweg-Oost.