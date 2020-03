Friese Lente + Zing Mee Café in Lewinski

Sneek- Op vrijdag 13 maart organiseert Friese Lente. Tolls en Esther de jong komen die dag in Lewinski spelen, de toegang is gratis. De zaal opent om 19:30. Vooraf, tussen 18:00 en 19:30, biedt Lewinski u de mogelijkheid om voor €15,50 een maaltijd mee te eten. Opgave hiervoor kan via www.Lewinski.nl.

Tolls

Tolls (Daan van Beijeren) brengt zijn publiek tot zwijgen en dat is niet vreemd. Volgens 3voor12 is Tolls een interessante verrassing die de aandacht van zijn publiek met een glimlach weet te pakken. Geboren op een woonboot in Amsterdam, heeft singer-songwriter Tolls de golving van het water meegekregen met zijn luistermuziek met folk, indie en pop-invloeden. In 2018 verscheen zijn debuut LP op Revanche Records.

Esther de Jong

Esther maakt Nederlandse dagboekmuziek met nummers over liefde, (ver)dwalen en hartpijn. Dwaal af naar de ondergrondse wereld van Esther de Jong. Een plek waar het weliswaar grotendeels al benauwend, grijs en grauw is, maar waar altijd ruimte is om nóg dieper te graven. Want tja, ze houdt nu eenmaal van graven. Haar Nederlandstalige dagboekmuziek confronteert je met teksten die je een wenkbrauw doen optrekken, je stil laten staan en je ogen openen. Haar debuut EP komt op 4 april uit op het label Excelsior Recordings. Hopelijk komen haar droefgeestige verhalen je net iets te dichtbij. Gedeelde smart is immers halve smart.

Zing Mee Café

Op 15 maart a.s. vindt alweer het laatste Zing Mee Café van dit seizoen plaats! Kom nog één keer, met z’n allen uit volle borst meezingen! Onder leiding van top dirigente Akke Bosma wordt samen zingen een feestje! Na-afloop is de keuken geopend tussen 18:00 en 19:30. Opgave voor zowel het zingen, als het eten kan via www.lewinski.nl