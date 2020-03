Theaterprogramma Sneek, week 11

Sneek- Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Pieter Derks – Voor wat het waard is

Komt dat zien! Pieter Derks gaat afrekenen. Op zijn eigen, vrolijke, nuchtere manier. Met de waan van de dag. Met de tijdsgeest. Met zichzelf. Met de concurrentie. Omdat hij dat nou eenmaal het allerleukst vindt om te doen: peuteren aan wat we zelfsprekend vinden. De zaken omdraaien, uitwringen, van alle kanten bekijken, en dan op hun plek zetten. Altijd klaar om een paar rake grappen uit te delen. Zijn doel? Een vrolijke avond! En dan de dag erna bemerken dat je toch met een andere bril om je heen kijkt.

Cabaret // wo. 11 maart // 20.15 uur // € 24.50 (Uitverkocht) // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Theater van de Klucht met ‘Adje’ – Heel Holland Lacht

Niet alles is koek en ei. Een bezoek aan de patisserie is nog nooit zo leuk geweest! Theater van de Klucht brengt na succes van Medisch Centrum Best dit seizoen een tv-hit op de planken. De Klucht Heel Holland Lacht is een knipoog naar het immers populaire bakprogramma van dit moment. De rollen in Heel Holland Lacht worden vertolkt door Arijan ‘Adje’ van Bavel, Sabine Beens en Onno Innemee. Een flinke uitdaging, want de drie acteurs vertolken gezamenlijk dertien rollen.

Theatershow // do. 12 maart // 20.15 uur // € 25,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Knock out comedy crew – Comedy Club Sneek #3

Na groot succes gaat het Comedy Club Sneek haar tweede seizoen in: stand-up comedy op vrijdagavond in Poppodium Bolwerk, waarbij Súdwest-Fryslân kan gaan genieten van comedians die tot de top van Nederland behoren. Iedere editie hebben we weer een andere line-up, bestaande uit een MC, twee stand-up comedians en een opkomend talent. Ga lachend jouw weekend in bij Comedy Club Sneek! De Comedy Clubavond vindt plaats in Poppodium Bolwerk.

Cabaret // vr. 13 maart // 20.30 uur // € 8,50 // Poppodium Bolwerk, Kerkgracht 8 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Pink Floyd – The wall 40 years

In deze spectaculaire theatershow wordt het legendarische dubbelalbum van Pink Floyd integraal uitgevoerd, ondersteund met vele projecties en een uitdagend decor. The Wall 40 Years is een grootse, twee uur durende voorstelling, muzikaal gebaseerd op de liveconcerten die Pink Floyd in 1980 en 1981 gaf, gemaakt en uitgevoerd door één van Nederlands meest gewaardeerde tributebands. Verwacht in deze show nieuwe beelden, geïnspireerd op de teksten op het album, inclusief verwijzingen naar de huidige actualiteit.

De liveshow van The Wall kende destijds een grootse aanpak die in de popmuziek geen gelijke had en die je nu terug kunt zien in The Wall 40 Years. Met kidsrights-kinderkoor, groot decor, bijzondere projecties én quadrafonisch geluid.

Muziek // vr. 13 maart // 20.15 uur // € 37,50 (Uitverkocht) // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

NNO – Pianoconcert van Chopin en ‘Pastorale’ van Beethoven

Op het programma staan twee meesterwerken van tijdgenoten die elkaar vermoedelijk nooit hebben ontmoet. Twee geniale vernieuwers, elk met een eigen muzikale taal.

Chopins Tweede Pianoconcert is een van de meest romantische muziekstukken die er bestaan. Muziek van een negentienjarige componist die tot over zijn oren verliefd was op een operazangeres. Geldende compositieregels lapte hij aan zijn laars; hij wilde zijn gevoelens de vrije loop laten gaan. Pers en publiek vonden het schitterend. Na de pauze neemt Beethoven ons mee de natuur in. Dat doet hij niet door het geluid van vogels, klaterende bergbeken en onweer na te bootsen, maar door te verklanken wat het buitenleven met de mens doet. De Zesde Symfonie ‘Pastorale’ – letterlijk: herderslied – is een vredige symfonie en toont Beethoven nu eens niet van een driftige kant. Dit is perfecte muziek om aan de hectiek van alledag te ontsnappen!

Muziek // zo. 12 maart // 20.15 uur // € 25,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto: Erik van der Burgt (Heel Holland Lacht)