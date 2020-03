Koudum- Teatergroep Sult speelt “It grutte swijen” van 16 april t/m 2 mei te Koudum Intiem locatietheater in de buurt waar het zich 75 jaar geleden afspeelde.

In de nieuwste voorstelling van teatergroep SULT, getiteld “It grutte swijen”, staat een gebeurtenis in Koudum ten tijde van de Tweede Wereldoorlog centraal.

Een verrader wordt in de laatste winter van de Tweede Wereldoorlog doodgeschoten door het verzet. De betrokkenen hebben elkaar gezworen om er nooit met iemand over te spreken. Nu, meer dan 75 jaar later, wordt het stilzwijgen doorbroken. Drie vrouwen reageren in theatrale monologen op deze heftige gebeurtenis en maken de gevolgen invoelbaar. Koudumer Jan de Vries heeft onderzoek gedaan en zal uit de doeken doen wat hij tijdens zijn zoektocht heeft ontdekt.

Het verhaal is universeel, het kan ook over andere families in andere tijden en andere plaatsen gaan. Het laat zien wat het doet met een hechte gemeenschap wanneer er niet meer gesproken wordt over zeer ingrijpende gebeurtenissen.

‘It grutte swijen’ is een kleinschalige productie, waar maar 100 bezoekers per avond toegelaten kunnen worden. De 11 voorstellingen zijn van 16 april t/m 2 mei te Koudum. Voor meer informatie, speeldata en kaartverkoop, zie www.teatergroepsult.nl