Model ‘Aebelina’ te pronk in het Fries Scheepvaart Museum Sneek

Sneek- Er staat weer een prachtige nieuwe aanwinst in een van de vitrines van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Het is een model van de ‘Aebelina’. Het model is gebouwd naar de, in 1861 door Eeltje Holtrop van der Zee (‘Eeltsjebaas’) uit Joure gebouwde, ‘Aebelina’, ook wel ‘Dorp Grouw’ genoemd.

Na wat omzwervingen werd in 1873 bij publieke verkoop Wybe Peekema uit Grouw de vierde eigenaar. Hij gaf het de naam Dorp Grouw. Dit schip, in de dagelijkse praktijk het Grouwster Veerschip genoemd, won bij hardzeilwedstrijden zoveel prijzen, dat het in 1880 wegens “meerdere bekwaamheid” van deelname aan het wedstrijdzeilen werd uitgesloten. Later werd dit verbod opgeheven. In totaal won het Grouwster Veerschip 45 prijzen.

Het werd in 1909 verkocht en na veel omzwervingen als bloemenschip en verbouwd als boeier ergens in de laatste oorlogsjaren in of bij Grouw verdwenen. (Bron: skûtsjemuseum.nl)

Naar het voorbeeld van het oude beurtschip van Eeltje Holtrop van der Zee, vervaardigde Johan Prins uit Workum bij het Skûtsjemuseum van Earnewâld een replica.

Henk Picard volgde de bouw op de voet en maakte, in nauw overleg met de bouwers, vier modellen van het schip. Slechts twee waren er in zijn ogen goed genoeg gelukt. Eén daarvan ging naar Johan Prins voor zijn adviezen en hulp tijdens de bouw van het model.

Het andere schonk de heer Picard in 2020 aan ons Fries Scheepvaart Museum, vergezeld van een uitgebreid verslag van de bouw van zowel de ‘Aebelina’ als van het model. Het is dit model dat nu bij het FSM te pronk staat.