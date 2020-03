‘Aan de Gracht’, Insider restaurant op the Fork

Sneek- Na drie en een half jaar hard werken door een team vol enthousiastelingen krijgt restaurant Aan de Gracht, Grootzand 4 sneek, van haar gasten wederom een fantastische bekroning. Nadat in januari het restaurant werd uitgeroepen tot beste lunch zaak van de gemeente Súdwest- Fryslân is nu ook het diner op waarde geschat. Sinds deze maand behoren wij tot een exclusieve selectie van toprestaurants in Europa.

Dat dit een bekroning is op het harde werk mag duidelijk zijn.

“Wederom een mijlpaal die aangeeft dat ons harde werken van afwashulp tot gastheer/vrouw en keukenbrigade een mooi resultaat geeft”, aldus de eigenaar van het restaurant, Joris Haghting.

De INSIDER-selectie is een selectie van de beste restaurants op The Fork. In de INSIDER-selectie worden de beste beoordeelde en gastronomische restaurants van TheFork opgenomen. Alle topzaken op een rij, die uitblinken in kwaliteit, passie en creativiteit.

De INSIDER-selectie werd in 2017 gelanceerd in Frankrijk en Spanje. Inmiddels is dit fenomeen uitgebreid naar tien landen en vind je het niet alleen in Nederland, maar ook in Australië, Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal, Zwitserland, Denemarken, Zweden en Brazilië. In de INSIDER-selectie staan vandaag de dag rond de 7000 restaurants die het INSIDER-label verdiend hebben.

De INSIDER-selectie wordt samengesteld door experts op basis van een aantal criteria. Daarbij kijken ze naar vermeldingen in de belangrijkste culinaire gidsen en de miljoenen beoordelingen op TheFork. Het resultaat is een selectie van de beste restaurants, zodat gebruikers van TheFork nog beter in staat zijn een uitstekend restaurant te vinden.

Een restaurant dat wordt opgenomen in de selectie, voldoet aan (één of meer van) deze criteria: