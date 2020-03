LAS ontvangt schrijver Peter Buwalda

Sneek- Tijdens de Boekenweek, op donderdag 12 maart a.s., ontvangt de stichting Literaire Activiteiten Sneek (LAS) de schrijver Peter Buwalda. De bestsellerschrijver van Bonita Avenue heeft met Otmars zonen zijn langverwachte tweede roman geschreven. De bijeenkomst vindt plaats in Boekhandel Van der Velde, Kruizebroederstraat 36 te Sneek, aanvang 20.15 uur.

Peter Buwalda was eerder in mei 2013 in Sneek te gast, nadat hij met zijn debuutroman Bonita Avenue (2010) de Nederlandse literatuur was binnen gedenderd. De omvangrijke roman werd met veel feestgedruis door pers en publiek ontvangen. Het boek werd een internationale bestseller, en met veel (nominaties voor) literaire prijzen overladen. Bij gelegenheid vertelde Buwalda ongeveer halverwege te zijn met z’n tweede roman. Inmiddels weten wij dat zijn tweede roman iets langer op zich heeft laten wachten.

Gelukkig wist Buwalda ons wachten te verzachten met bundelingen van zijn columns voor de Volkskrant: Suzy vindt van niet (2014), Van mij valt niks te leren (2015), Verse probz.(2016) en De kleine voeten van Lowell George (2017).

Over zijn nieuwe roman zei Peter Buwalda tegen de Volkskrant: “Ik wil de lezer niet teleurstellen met een halfbakken broddelwerkje”. Dat is het zeker niet geworden, en Otmars zonen (2019) was het wachten helemaal waard. En dan ook nog het eerste deel van een trilogie. Peter Buwalda verkent in Otmars zonen de grenzen van de epische wereld die hij al in Bonita Avenue schiep, rijk aan verhaallijnen en literaire verwijzingen.

Buwalda wordt geïnterviewd door Katja de Bruin, redacteur literatuur van de VPRO Gids.

Reserveren is dringend gewenst. Dit keer kan dat uitsluitend via Boekhandel Van der Velde: aan de balie, telefonisch of per mail. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs.