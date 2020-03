Kinderen proberen allerlei instrumenten uit op Doe-Dag

Sneek- Meer dan 180 kinderen tussen de 6 en 12 jaar uit Súdwest-Fryslân hebben zaterdag 29 februari allerlei instrumenten uitgeprobeerd op de jaarlijkse Instrumenten Doe-Dag van Kunstencentrum Atrium in Sneek. Tijdens proeflessen van een half uur vertelde een Atrium-docent over zijn of haar instrument en mochten de kinderen hun eerste noten spelen op onder andere een piano, harp of trompet.

In de lokalen van het kunstencentrum stonden ruim twintig instrumenten klaar. Daarnaast waren er proeflessen zang. De meeste deelnemers aan de Doe-Dag volgen momenteel via Kunstencentrum Atrium basislessen muziek: Muziek-Mix of Algemene Muzikale Vorming (AMV). Na AMV (voor groep 4 van de basisschool) en Muziek-Mix (voor groep 5) zijn de kinderen klaar voor de volgende stap: het leren bespelen van een instrument. Ook kinderen die niet Muziek-Mix of AMV volgen, waren zaterdag van harte welkom.

Om de kinderen te helpen bij het uitkiezen van een instrument – doorgaans een vriend voor het leven – organiseert Kunstencentrum Atrium jaarlijks op haar leslocatie in Sneek de Doe-Dag. De deelnemers hadden zich vooraf via de website van het kunstencentrum opgegeven voor twee instrumenten. Daarnaast konden kinderen meedoen in de lokalen waar nog een plek vrij was. De Instrumenten Doe-Dag begon om 9.00 uur en duurde tot 15.00 uur.

Aanwezige instrumenten Accordeon, blokfluit, basgitaar, bugel, cello, cornet, drums, dwarsfluit, elektrische gitaar, harp, hobo, hoorn, keyboard, klarinet, klassieke gitaar, piano, saxofoon, trombone, trompet, tuba, viool en zang.

Muziek-Mix en AMV Bij de lesreeksen Muziek-Mix en AMV leren kinderen de beginselen van de muziek. Er wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld het ritmegevoel, het gehoor en noten lezen. Daarnaast leren de kinderen spelen op een keyboard, blokfluit, cimbaal en gitaar. De lessen worden na schooltijd gegeven op basisscholen of bij Kunstencentrum Atrium.