Filosofiecafé met sociaal filosdoof Jeroen Linssen over:  Hebzucht, over normalisering van een ondeugd

Sneek- In deze lezing gaat Jeroen Linssen in op de wijze waarop de filosofen in de afgelopen duizend jaar de passie van de hebzucht hebben bejegend. Aan de ene kant wordt hebzucht gezien als de wortel van al het kwaad. Aan de andere kant wordt hebzucht, vanaf de zeventiende eeuw, positiever benaderd. Hebzucht zou immers ook gunstige effecten bewerkstelligen.

Linssen zal ten eerste laten zien dat deze tweeslachtige houding zowel nu als in een ver verleden aan de orde is. Ten tweede zal hij ingaan op de hedendaagse filosofisch-ethische kritiek op de hebzucht. Hij zal betogen dat die kritiek getuigt van een zekere naïviteit, immers is hebzucht niet een vanzelfsprekend element geworden in de huidige neoliberale ondernemersmaatschappij?

Dr. Jeroen Linssen is universitair hoofddocent sociale en politieke filosofie aan de Radbouddd Universiteit Nijmegen. Hij schreef onlangs het boek “Hebzucht”; Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid.

Deze lezing met bovengenoemde titel wordt gehouden op 17 maart a.s. bij zalencentrum de Walrus, Grote Kerkstraat 10, Sneek; aanvang 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur.