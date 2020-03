BlaasVaak en fluit/harp-duo bij Topzondag met Koffiegeur

Sneek- Blaaskwintet BlaasVaak en het duo Linda Speulman (fluit)/Marije Vijselaar (harp) treden zondag 8 maart op bij een nieuwe editie van Topzondag met Koffiegeur. BlaasVaak bestaat uit fagot, hoorn, klarinet, hobo en fluit en speelt kamermuziek die zijn oorsprong vindt in de achttiende eeuw. Linda Speulman en Vijselaar hebben een programma samengesteld met een Frans-Spaanse touch, waarbij muziek van grootheden als Faure, Ravel en Piazzolla op de standaard zullen staan. Beiden spelen een half uur. De Topzondag in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek begint om 11.30 uur.

BlaasVaak

BlaasVaak is een ensemble in de samenstelling van een klassiek blaaskwintet met een heel eigen geluid. Hun kamermuziek wordt gedragen door de warme, donkere tonen van de hoorn en fagot. Deze worden geleverd door Jan Kuipers (fagot) en Richard Kop (hoorn); zij vormen de basis en drijvende kracht en geven tegengas aan de andere instrumenten. Herman Leusman (hobo) en Anna Andela (fluit) voeren vaak de boventoon, waarbij de hobo met zijn rustige passionele houtklank de tegenpool is voor de vaak drukke passages van de fluit. De zachte tonen van de klarinettist Alrik Voolstra zijn onmisbaar voor de balans. BlaasVaak is in 2004 ontstaan uit een initiatief van enkele houtblazers uit het Fries Kamer Orkest die graag in een kleinere bezetting wilden spelen. Sinds 2011 speelt BlaasVaak in de huidige samenstelling.

Linda Speulman en Marije Vijselaar Fluitiste Linda Speulman en harpiste Marije Vijselaar zijn collega-docenten bij Cultuurbedrijf Noordoostpolder in Emmeloord. Zij speelden voor het eerst in 2018 samen tijdens het nieuwjaarsconcert op Schokland. Speulman behaalde haar Master of Arts-diploma aan de Royal Academy of Music in Londen, waar zij lessen volgde bij William Bennett, Kate Hill en Patricia Morris. Als orkestfluitist remplaceert Linda bij onder meer Het Gelders Orkest, Het Nederlands Philharmonisch Orkest, philharmonie zuidnederland, en maakt zij deel uit van rebellencollectief Pynarello en het Rietveld Ensemble. Vijselaar speelt in uiteenlopende bezettingen, maar haar hart ligt met name bij de kamermuziek. Vooral de muziek uit de periode rond de ‘fin de siècle’, het impressionisme. Op 16-jarige leeftijd werd Vijselaar aangenomen in de Jong Talent Klas aan het Conservatorium van Amsterdam. Daar studeerde ze bij harppedagoge Erika Waardenburg en voltooide de bachelor- en masteropleiding. Ook volgde Vijselaar masterclasses bij grootheden als Isabelle Moretti en Isabelle Perrin. Met harpiste Colet Nierop vormt ze DuoDyade en met de Engelse violist Giles Francis Duo Francis & Vijselaar. Naast Cultuurbedrijf Noordoostpolder is Vijselaar verbonden aan Kunstencentrum Atrium en heeft ze een lespraktijk aan huis.

Waar: Noorderkerkzaal van Theater Sneek (ingang: Oud Kerkhof 11, Sneek) Wanneer: Zondag 8 maart, 11.30 – 12.30 uur Kaarten: € 10, te bestellen via theatersneek.nl