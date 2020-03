Beiaardier van Bolsward tijdelijk in Sneek

Sneek- Beiaardier Klaas de Haan van het carillon in Bolsward krijgt speeltijd in Sneek. Nu met de toren van het stadhuis in Bolsward ook het carillon (tijdelijk) uit de stad is verdwenen heeft De Haan ruimte in zijn agenda. Daarom bespeelt hij vanaf maart op donderdag (van 12.00 tot 12.30 uur) het carillon van de Martinikerk in Sneek tot het carillon in Bolsward is teruggeplaatst.

Dirk S. Donker, die al 57 jaar (sinds 1963) de vaste beiaardier van het Sneker carillon is, blijft in actie op zijn vaste speeldagen: iedere dinsdag en vrijdag van 12.00 tot 12.30 uur. Het carillon van de Martinikerk heeft een paar weken gezwegen, vanwege regulier onderhoud, maar laat zich inmiddels weer als vanouds horen in de stad.

De gedwongen pauze in Bolsward betekende niet dat beiaardier De Haan zonder werk zat. Hij bespeelt ook de carillons in Heerenveen (Crackstate), Laren, Rhenen en het Vrijheidscarillon in de Amsterdamse wijk Slotermeer.