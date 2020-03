Start verkoop kaarten voor concerten Sneek 75 jaar vrij

Sneek- Morgenvroeg start de verkoop van de kaarten voor de 2 Herdenkingsconcerten op 15 en 16 april. Kaarten kosten 5,00 (incl. koffie of thee). Te koop bij Jumbo (Normandiaplein en Molenkrite), Poiesz supermarkt (Boschplein, Jancko Douwamastraat, Keizersmantel), Halfords, Sterk & sVeer en Restaurant Aan de Gracht.

Orkest van de Koninklijke Luchtmacht

Morgenvroeg start ook de verkoop van de kaarten voor het optreden van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht met het thema “Sounds of Freedom” op woensdag 29 april. Kaarten kosten 7,50 (incl. koffie of thee). Te koop online via www.theatersneek.nl of bij de servicebalie van het Atrium.

Glen Milleravond

Ook gaat morgen de verkoop van de kaarten voor de Glen Milleravond op zaterdag 2 mei. Kaarten kosten 10,00. Te koop online via www.theatersneek.nl of bij de servicebalie van het Atrium.