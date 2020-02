Concert Byzantijns Mannenkoor Friesland in Oosthem

Oosthem-Dit koor uit Drachten, kortweg BMF genoemd, is uniek in Friesland want het enige Byzantijnse koor in de provincie. Het is een a-capellakoor, alles wordt dus zonder begeleidende instrumenten gezongen. Het koor telt 24 enthousiaste leden, afkomstig uit de 3 noordelijke provincies. Voor dit concert wordt een mooi gevarieerd programma gebracht van liederen uit de Russisch-orthodoxe kerk en volksliederen uit Georgië en andere Oost-Europese landen. De heel eigen klankkleur van heldere tenoren en diepe bassen wordt alom geprezen.

Het koor staat onder de bezielende leiding van Nana Tchikhinashvili, afkomstig uit Georgië. Zij heeft haar cultuur meegenomen en aan het koor overgebracht. Voor een deel verklaart dit ook het unieke karakter van het repertoire. Altijd is zij op zoek om de ziel van de muziek bloot te leggen. Solo’s worden door eigen leden uitgevoerd waaronder ook de dirigente. Naast dirigente is zij ook professioneel zangeres (mezzosopraan), componiste en docente. Het zal zeker fantastisch klinken in de mooie Johanneskerk.

Concert Byzantijns Mannenkoor Friesland

Datum: zaterdag 21 maart

Plaats: De Cingel 1, 8618NM Oosthem

Locatie: Johanneskerk

Tijd: 19:30 uur

Toegang: €12,00, vrienden van BMF krijgen korting.

Reserveren mogelijk T.:0512-300942 of M.: 06-49788334

Meer informatie: tel.: 0512-531204. Zie ook website https://www.bmfdrachten.nl/