Mark en Ramon Riemer-Menger en Peter Wagenaar verzorgen zondagconcert in Antonius

Sneek- Op zondag 8 maart a.s. verzorgen Mark en Ramon Riemer-Menger en Peter Wagenaar een concert in de centrale hal van het Antonius Ziekenhuis. Tijd: 11.00 uur. De entree is gratis. De koffie staat klaar.

De gasten van deze keer zijn Mark en Ramon Riemer-Menger en Peter Wagenaar. Mark en Ramon hebben zich na een succesvolle carrière in het musicaltheater nu gevestigd in de geboortestad van Ramon, namelijk Sneek! Beiden hebben in veel grote musicals gestaan en hebben nu een andere carrière opgebouwd in Sneek.

De liefde voor muziek en zingen is natuurlijk blijven bestaan en zo hebben zij ook Peter Wagenaar leren kennen. Peter is jarenlang in Friesland actief geweest als dirigent. De ontmoeting met Mark en Ramon heeft geleid tot een vriendschap met veel gezamenlijke interesses. En wat is er nu leuker dan samen een keer een programma verzorgen!

Dit trio zal een mix van songs laten horen, waarbij zowel Nederlands als Amerikaans repertoire de revue zal passeren. Laat u verrassen door deze drie enthousiaste performers!