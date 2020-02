Akte2 presenteert onderzoek naar cultuurbeschouwing op basisscholen

Sneek- Akte2 presenteerde donderdag 27 februari in Theater Sneek de resultaten van een veldonderzoek naar cultuurbeschouwing op Friese basisscholen. De uitkomsten van deze studie worden gebruikt voor het verbeteren van cultuureducatie in Friesland.

Onderzoek

Akte2, het projectbureau van Cultuur Kwartier Sneek, betrok in het najaar van 2018 een aantal provinciale collega’s van KEK2 (Cultuureducatie met Kwaliteit) bij het onderzoek. Op zes scholen in de provincie is gekeken naar hoe er gereflecteerd wordt. Het onderzoek had als invalshoek om in de klas te kijken wat het doet met kinderen als leerkrachten bijzondere aandacht schenken aan cultuurbeschouwing. Daarbij zijn niet alleen de lessen cultuureducatie onder de loep genomen, maar ook andere lessen; omdat cultuurbeschouwing hoort bij de aanpak van de school in het hele leren. De waargenomen kansen en uitdagingen zijn vastgelegd in een rapport, dat donderdag werd gepresenteerd.

Presentatie

Annemarie van der Reijden, hoofd Akte2, zette tijdens de presentatie uiteen hoe belangrijk reflecteren is in het onderwijs, en met name in het cultuuronderwijs. Elly van den Brand, projectleider van het onderzoek, gaf daarop een overzicht van wat de onderzoekers op scholen gezien hebben. Zij zagen onder meer dat het heel belangrijk is dat de leerkrachten veiligheid creëren in de klas, door open vragen te stellen en te reageren zonder waardeoordeel. Ook namen de onderzoekers waar dat leerkrachten op vier verschillende niveaus reflecteren met leerlingen: taakgericht (hoe leer je, hoe werk je?), gevoel (wat voelde je bij deze opdracht?), omgeving (hoe verbind je je met je omgeving?) en identiteit (wat zijn jouw motieven?).

Animatiefilm

Een animatiefilm die kunstenaarscollectief Oostblok uit Groningen heeft gemaakt van het onderzoek werd tijdens de presentatie voor het eerst vertoond en zal worden gebruikt in trainingen voor leerkrachten. Bij de film hoort een creatieve opdracht en oefeningen om reflectievragen te stellen in de vier niveaus.