Voorjaarskermis Sneek van 7 t/m 15 maart op Martiniplein

Sneek- Gezellig voorjaarskermis op het Martiniplein in Sneek, met diverse kermisattracties voor jong en oud! Een deel van de opbrengst van de voorjaarskermis wordt gebruikt om andere gratis publieksevenementen in Sneek te organiseren.

Attracties

Er zijn diverse grote (oa Autoscooter, Breakdance & Booster) en kleine attracties voor jong en oud. Natuurlijk ontbreken de oefenspelen ook niet. Naast de attracties is er ook de mogelijkheid om een hapje te eten, te drinken of een suikerspin te nuttigen bij één van de kramen.

Programma

Op beide zondagen is het familiedag met speciale kortingen. Op woensdag is het Eurodag.

Openingstijden Kermis: 13.00 uur tot 23.00 uur

Vrijdag en zaterdag: 13.00 uur tot 24.00 uur