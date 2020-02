‘Bram, de schilder’: Boek over de schilderkunst van Bram Vermeulen

Sneek-Bram Vermeulen (1946-2004) was zanger, componist, dichter, schrijver, theater- en televisieprogrammamaker. Samen met Freek de Jonge vormde hij jarenlang het cabaretduo Neerlands Hoop in Bange Dagen.

Minder bekend is dat hij ook schilderde. Met het boek Bram, de schilder – een overzicht van 15 jaar schilderkunst – komt hier verandering in. Zijn atelierdeuren openen zich nu 15 jaar na zijn dood via een innemend kunstboek.



Bram begon met schilderen in 1989 omdat hij aan niemand kon uitleggen hoe het affiche voor zijn theaterprogramma “Dans met mij” er uit moest zien. Bram liet naast zijn muziek en boeken een fantastische verzameling schilderijen na. Stuk voor stuk met een boodschap, vol humor, drama, gevoel, leed, verbazing en satire. Bijzonder is om te zien hoe de schilderijen deel uitmaken van zijn gehele oeuvre en hoe ze onlosmakelijk verbonden zijn met Brams muziek en theaterprogramma’s. De lezer krijgt een unieke kijk in het ontstaan van zijn werk omdat alle originele voorstudies van de schilderijen bewaard zijn gebleven.

Peter Bax van Galerie Bax Kunst stelde het boek in nauwe samenwerking met de dochters van Bram, Katarina en Tamara Vermeulen, samen. Zij verzamelden unieke, nooit eerder gepubliceerde teksten en gedichten uit zijn dagboeken en erfgoed, waardoor Bram, 15 jaar na zijn plotselinge dood, in zijn eigen woorden zijn werk toelicht. Dankzij de samenwerking met Stichting Mecenas SWF is dit boek tot stand gekomen.

Boekpresentatie op 25 maart 2020



Het boek wordt muzikaal gepresenteerd op 25 maart 2020 in de Noorderkerkzaal van Cultuurkwartier Sneek. Speciaal ter gelegenheid van het boek zullen Brams dochter Katarina, studenten van het Kunstencentrum Atrium en de Dopegezinde Gemeente een hommage aan Bram brengen.

Boek Reservering

Het boek wordt in een beperkte genummerde oplage uitgegeven. Bram, de schilder kan voor de lancering al besteld worden via Voor de Kunst: https://www.voordekunst.nl/projecten/9708-bram-de-schilder. Kaarten voor de boekpresentatie zijn ook via deze site en via de website van Theater Sneek te bestellen.