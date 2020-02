Theaterprogramma Sneek, week 10

Sneek- Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Oud-leerlingen MUZT – Beste Jonas Try-out

Deze productie kwam tot stand binnen het project ‘The Stage is Yours’.

Oud-leerlingen van MUZT musicalopleiding kregen de kans om een eigen muziektheatervoorstelling te maken. Jovan Smilda schreef het verhaal en regisseert de muziektheater voorstelling Beste Jonas. Symen Macdonald, Bauke Haanstra, Ids Jaarsma, Douwe Oosterhof, Sigrid Kloosterman, Mayra Hondema, Irma de Vries en Marleen Kraan spelen het verhaal over een onzekere jongen die onbedoeld verstrikt raakt in zijn eigen verzinsels. Hoe pijnlijk is de waarheid?

Muziektheater // zo. 1 maart // 19.30 uur // € 5,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Pepijn Gunneweg – The Great Wonder

Pepijn Gunneweg, voormalig Ashton Brother, keert terug in het theater met zijn eerste solo show The Great Wonder. The Great Wonder is een ode aan de verwondering. Een magisch schouwspel, waarin een kleine man op zoek gaat naar het Grote Wonder. Dit wordt een vier dimensionale show die zich voor, boven en tussen het publiek afspeelt. In deze magische wereld gaat Pepijn samen met zijn Troupe muzikale Freaks verder waar hij ooit is gestopt. Acts en trucs die al jaren zijn hoofd op hol brachten, maar nooit eerder het toneel hebben bereikt. Kortweg omdat ze te ruw, te bizar of gewoon te gevaarlijk waren om voor het voetlicht te brengen.

Theatershow // do. 5 maart // 20.15 uur // € 25,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

3JS – De Aard van het beest

Voor hun gloednieuwe album en theatertour gaan ze dieper, verder en nog meer hun eigen muziek in dan voorheen. Oermuziek op basis van akoestische gitaren. Verhalen met een lach en een traan. Emoties die we allemaal voelen omdat ze in onze aard zitten. Zoals je van de 3JS kan verwachten, nemen ze je aan de hand van oude en nieuwe songs mee door hun gedachten, hun muziek, hun ziel en zaligheid. Muziektheater pur ‘zang’.

Muziek // vr. 6 maart // 20.15 uur // € 29,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Adios, Een troostrijke ode aan de liefde – Het Houten Huis

Een oude vrouw zit mijmerend bij de kachel. Buiten kraakt de appelboom in de wind. Terwijl ze thee inschenkt, dwalen haar gedachten af…

Het hondje blaft als er uit de theepot een piepklein mannetje kruipt, het is haar geliefde van vroeger. Over het behang vliegen vogels voorbij, een pyjama vraagt haar ten dans. Langzaam brengt de kamer een vervlogen wereld tot leven.

Een prachtige muzikale en troostrijke voorstelling over verlies voor jong en oud.

Familievoorstelling 7+ // za. 7 maart // 19.00 uur // € 12,00 t/m 12 jaar, € 15,00 volwassenen // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Oldenhermanns – Unsexed

Oldenhermanns gaat in Unsexed op zoek naar de nooduitgang van de dagelijkse sleur. Lize van Olden en Anna Hermanns wensen zich een ander leven en sleuren je mee in de sex, drugs en rock-’n- roll van de zandbakrand. In een onnavolgbare reeks van scherpe, geestige,

harde en ontroerende scenes rennen ze van zandbak naar darkroom, van hockey- naar nachtclub. Op stiletto’s, op de bakfiets, als vrouw, als man of kruipend over straat, maar altijd in stijl. Pijnlijk herkenbaar, confronterend, troostend en (bijna) altijd sexy. Een pleidooi voor het grootse en meeslepende bestaan van alledag.

Oldenhermanns heeft een geheel eigen stijl die omschreven kan worden als beeldend, absurd en met een grote fysieke overtuigingskracht.

Cabaret // za. 7 maart // 20.15 uur // € 19,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Dikkie Dik & Ik – Twee-ater Producties

Hoe is het… om Dikkie Dik te zijn? Als je op vier pootjes loopt en niet kan praten, maar wel kopjes geeft. Als je zomaar mag gaan liggen, op hele gekke plekken – of juist druk over de toetsen van de piano rent, danst met je beste vriendjes en stiekem in de vissenkom grabbelt, om daarna lekker te dromen van alle spannende avonturen die je mee maakt. In Dikkie Dik & Ik kan het allemaal. Want het is feest! De oranje kater is jarig. Dat vieren we met een theaterervaring die zich niet beperkt tot de theaterzaal. Vanaf het moment dat je het theater binnen komt, bevind je je in de wereld van een kat.

Familievoorstelling 2+ // zo. 8 maart // 10.30 uur // € 12,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Topzondag met koffiegeur

Duo Francis & Vijselaar en Houtkwintet Blaasvaak

Fluitiste Linda Speulman en harpiste Marije Vijselaar speelden voor het eerst in 2018 samen tijdens het Nieuwjaarsconcert op Schokland. Speciaal voor deze Topzondag hebben de dames een ‘oorstrelend’ programma samengesteld met een Frans-Spaanse touch. Muziek van grootheden als Faure, Ravel en Piazzolla zullen op de standaard staan. BlaasVaak is in 2004 ontstaan uit een initiatief van enkele houtblazers uit het Fries Kamer Orkest die graag ook eens in kleinere bezetting wilden spelen. Deze kamermuziek, die zijn oorsprong vindt in de 18e eeuw, wordt gedragen door de warme, donkere tonen van de hoorn en de fagot.

Muziek // zo. 8 maart // 11.30-12.30 uur // € 10,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto: 3JS – De Aard van het beest – (c) Marco Bakker