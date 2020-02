Lordi & Mamihlapinatapai in Poppodium Bolwerk Sneek

Sneek- Mamihlapinatapai bestaat uit negen muzikanten, een mond vol lettergrepen en een verzameling stijlen waaronder latin, balkan, ska, reggae, jazz, flamenco en cumbia. Verwacht Spaanstalige wereldmuziek met blazers en opzwepende ritmes, die binnen no-time een glimlach op je gezicht tovert en je laat bewegen als een volleerde salsero of salsera.

Het exotische gezelschap is opgericht door bassist Luciano Varela en toetsenist Fernan Mejuto, beiden opgegroeid in de Spaanse regio Galicië en geïnspireerd geraakt door bands als Manu Chao, Che Sudaka en La Troba Kung-Fú. De jeugdvrienden besloten te verhuizen naar Den Haag om jazz te gaan studeren aan het Koninklijk Conservatorium en om wat extra bij te verdienen begonnen ze met optreden op straat. Andere muzikanten haakten aan en al snel ontstond een vrolijk en hecht collectief, klaar om de wereld te gaan veroveren.

Begin 2017 werd de eerste mijlpaal bereikt; debuutalbum Camino del Sol zag het levenslicht. Daarna startte het grote avontuur langs de vele festivalweides. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland werd met energieke optredens het publiek in extase achtergelaten. De band stond onder andere op festivals als Zwarte Cross, Wildeburg, Into The Woods, Parkpop, Festival Macumba, Polé Polé, het Ferrara Buskers Festival in Italië en gingen op tour door Spanje. In Friesland stond de band al op Madnes, Oerol, het Fries Straatfestival, bevrijdingsfestival Fryslan en Simmerdeis!

Lordi werd in 2006 wereldberoemd door het Eurovisiesongfestival op zijn naam te schrijven. Met hun catchy mix van hardrock en heavy metal, monsterlijke kostuums en een spectaculaire performance wonnen de Finnen afgetekend.

Lordi domineerde de Europese liedjeswedstrijd met ‘Hard Rock Hallelujah’ (het record van meeste punten staat nog steeds). Maar de band is veel meer dan alleen deze hit. Lordi werd opgericht in 1992 en toert al jaren de wereld rond. Van Japan tot de Verenigde Staten; overal is men verzot op de shockrock. Na het winnen van het Eurovisiesongfestival vestigde Lordi nog een (wereld)record: de band liet in Helsinki 80.000 man tegelijkertijd ‘Hard Rock Hallelujah’ zingen.

De groep dankt zijn naam aan de oprichter, tevens de leadzanger, tekstschrijver, visual- en artdesigner en kostuummaker: Mr. Lordi. Wie Mr. Lordi is? Het zou gaan om KISS-fanaat Tomi Putaansuu, maar de identiteit van het brein (en van de andere bandleden) is nooit officieel bevestigd. Echte namen worden dan ook niet gebruikt in interviews. Foto’s zonder kostuum, daar doen ze niet aan.

In 2002 kreeg Lordi zijn eerste platencontract en verscheen het debuutalbum Get Heavy. Op de plaat staat onder andere de single ‘Would You Love A Monsterman?’, waarmee gelijk een nummer 1-positie in Finland werd behaald. Later volgden onder meer de albums The Arockalypse (2006), Deadache (2008), Babez For Breakfast (2010) en Sexorcism (2018).

Op 31 januari 2020 verschijnt de tiende plaat van Mr. Lordi (zang), Mr. Amen (gitaar), Mr. Ox (bas), Mr. Mana (drums) en Ms. Hella (toetsen): Killection. Het betreft een uniek concept. Officiële documenten wijzen uit dat Lordi in 1992 is opgericht. Killection bevat een fictieve collectie nummers die Lordi vanaf de vroege jaren zeventig tot midden jaren negentig zou hebben gemaakt. Om zo dicht mogelijk een authentiek geluid te benaderen, zijn allerhande instrumenten gebruikt en maar liefst zeven studio’s aangedaan.

Naast Sneek brengt de ‘Killectour’ Lordi naar onder meer Boedapest, Barcelona, München, Keulen en Wenen.

Almanac is een relatief jonge band (geboren in 2015), die werd opgericht door Victor Smolski. Smolski maakte naam als bandlid van de Duitse heavymetalband Rage, waar hij vijftien jaar deel van uitmaakte en diverse succesnummers voor schreef. Almanac speelt symfonische power metal, die opvalt door de inzet van zowel een vrouwelijke als mannelijke stem. In 2020 komt Almanac met een nieuw album, dat wederom door het toonaangevende Duitse label Nuclear Blast zal worden uitgebracht.

Flesh Roxon begon in 2010 aan een bar in het Finse Tampere. Toen ontmoetten Nicky Rotten, Peter Cordell en Mr. Willy elkaar. Een paar jaar later nam de band tussen de heren een concrete vorm aan: Flesh Roxon werd opgericht. In den beginne deed men aan onvervalste horror punk, maar tegenwoordig maakt men naar eigen zeggen ‘action rock’.

Vrijdag 6 maart2020

MAMIHLAPINATAPAI

21.00 uur / vvk € 10,- zaal € 13,-

Zaterdag 7 maart 2020

LORDI voorprogramma: ALMANAC, FLESH ROXON

20.00 uur / vvk € 20,- zaal € 23,-