Unieke Sneker vlag ‘Sneek 75 Jaar Vrij’

Sneek- Er komt een unieke ‘Bevrijdingsvlag’ Sneek 75 Jaar Vrij. Deze vlag is vanaf morgen bij de Hema en Halfords te koop. Op de site https://sneek75jaarvrij.nl/ kunt u alle activiteiten rond ‘Sneek 75 Jaar Vrij’ die in Sneek worden georganiseerd nalezen. Ook in de papieren GrootSneek die morgen verschijnt opnieuw aandacht voor een van de activiteiten: “Op 15 en 16 april a.s. zullen er twee herdenkingsconcerten in de Grote of Martinikerk plaatsvinden in het kader van Sneek 75 Jaar Vrijheid. Twee concerten, omdat het op een avond onmogelijk is om al de te verwachten bezoekers te ontvangen. Dat bleek vijf jaar geleden al, toen een flink aantal mensen teleurgesteld moesten worden omdat er ‘geen plaats meer in de herberg was’. Dat wil de organisatie dit keer koste wat kost voorkomen.

Met medewerking van het Stedelijk Muziekkorps, Harmonie Sneek, Rolling Home, Muziektheater Tinto!, Bogerman Bigband, Bogerman Kamerorkest, Gezamenlijk koor van RSG en Bogerman belooft het een muziekspektakel te worden om door een ringetje te halen”, vertelt Anne Oosterhaven in een interview.