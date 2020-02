Toneelvereniging Top & Twel is op zoek naar rekwisieten voor toneelproductie ‘It Deiboek fan Anne Frank’

Oppenhuizen- Voor de grote toneelproductie “It Deiboek fan Anne Frank” roept Toanielferiening Fordivedaesje de hulp in van het dorp. De vereniging is namelijk naarstig op zoek naar de laatste rekwisieten. Om het Achterhuis en de oorlogstijd zo getrouw mogelijk na te bootsen op toneel is er onder andere een vooroorlogse herenfiets nodig, vergelijkbaar met die op bijgaande foto. Ook een perzisch tapijt (of wat er op lijkt) en een rieten kattenreismand worden nog gezocht.

Als u zoiets in huis heeft en u kunt het een paar weken missen, dan wordt het enorm op prijs gesteld als u contact opneemt met de vereniging door een mailtje te sturen naar secretariaat.fordivedaesje@gmail.com. Meer informatie over dit prachtige toneelstuk, dat eind april en begin mei wordt opgevoerd in It Harspit, is te lezen op de eigen website van de vereniging: fordivedaesjetopentwel.nl