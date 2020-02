Leeuwarden- Vanaf 29 februari tot en met 19 juli 2020 is bij Tresoar de tentoonstelling ‘Wy kinne der noch wol ien by ha’ te zien. In deze tentoonstelling worden zeventien kinderen geportretteerd. De meesten zijn in de Tweede Wereldoorlog vanuit Amsterdam over het IJsselmeer naar Fryslân gesmokkeld. Van een aantal is bekend dat ze via een andere weg in Fryslân zijn gekomen, van enkele anderen is de route onbekend.

De tentoonstelling is onderdeel van het project ‘De terugkeer van de Joodse kinderen’, een initiatief van Stichting De Verhalen in het kader van 75 jaar Vrijheid.

Op dinsdag 14 juli 1942 liepen er Joodse kinderen door de Amsterdamse straten, doelloos en moederziel alleen. Hun ouders waren eerder die dag opgepakt. ‘Wat moet er van die kinderen terechtkomen?’, dacht studente geografie Ad Groenendijk. Ze kon het niet aanzien en nam een aantal kinderen mee naar huis.

Deze actie kunnen we als het startsein beschouwen voor de hulp die Utrechtse en Amsterdamse studentengroepen hebben geboden aan joodse kinderen om de oorlog te overleven.

Vanaf de zomer van 1942 tot oktober 1943 vonden er in Amsterdam geregeld razzia’s plaats. De gevangen genomen Joden werden vaak bijeengebracht in de Hollandsche Schouwburg, waarna de meesten via Kamp Westerbork naar de Duitse vernietigingskampen in Polen werden gedeporteerd. Tegenover de schouwburg werd – voor de jonge kinderen – een crèche ingericht. Bij dit gebouw was minder bewaking dan bij de schouwburg en dat bood mogelijkheden voor het laten ‘verdwijnen’ van kinderen.

Vooral studentes brachten de kinderen naar onderduikplekken in Fryslân en Limburg. Voor de reis naar Fryslân werd vooral de route over het IJsselmeer gebruikt. In totaal werden zo ongeveer zeshonderd kinderen bij pleeggezinnen veilig ondergebracht. In die pleeggezinnen was het erg wennen aan de nieuwe ouders, broertjes en zusjes, de omgeving, de voor hen onbekende Friese taal, een ander geloof en andere gewoonten.

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens de openingstijden van Tresoar.