La Manouche in Lewinski 

Sneek- La Manouche heeft een muziekvorstelling met de titel ‘ Ay Chavale” Vrij vertaald betekent dit ‘ kom vrienden’. Dit is een uitnodiging om met de heren van La Manouche mee te reizen met de zigeunerkaravaan. Het programma is doorspekt van hartverscheurende liederen uit de Roma- en Sinti cultuur. De warme gitaarklanken, het melancholische klarinetspel en temperamentvolle zang bezorgen menig luisteraar een kippenvel moment.

De muziek van La Manouche is een melange van gipsyswing á la Django Reinhardt, csardas en rumba flamenca. Tijdens dit concert waant men aan het kampvuur bij de woonwagen.

Zang /gitaar Mouche Palts

Klarinet Roelof Posthumus

Flamencogitaar Manito

Site www.lamanouche.nl

zondag 08 maart 2020 / 16:00 / vvk €10,- / podium Lewinski Sneek