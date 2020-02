Fototentoonstelling Foeke de Jong in It Harspit van Opphenhuizen

Oppenhuizen- In It Harspit, in Oppenhuizen, kijken ze al verlangend uit naar het voorjaar. Wie ook alvast een voorproefje wil nemen, is van harte uitgenodigd de foto-expositie van dorpsgenoot Foeke de Jong te bekijken. Een unieke fototentoonstelling in de hal van het dorpshuis met beeld en geluid van een vogelliefhebber pur sang! Overigens hangt er veel meer fotomateriaal, veelal van eigen bodem, in It Harspit. Kijk ook eens rond in de mienskipsromte.

Meer foto’s van Foeke de Jong zijn te vinden op zijn eigen website www.foekedejongfotografie.nl.