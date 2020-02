Akte2 presenteert onderzoek naar cultuurbeschouwing op basisscholen

Sneek- Projectbureau Akte2 presenteert donderdag 27 februari in Theater Sneek de resultaten van een veldonderzoek naar cultuurbeschouwing op Friese basisscholen. De uitkomsten van deze studie worden gebruikt voor het verbeteren van cultuureducatie in Friesland. U bent van harte uitgenodigd om de presentatie, van 15.30 tot 16.30 uur, bij te wonen.

Over het onderzoek

Akte2, het projectbureau van Cultuur Kwartier Sneek, betrok in het najaar van 2018 een aantal provinciale collega’s van KEK2 (Cultuureducatie met Kwaliteit) bij het onderzoek. Op zes scholen in de provincie is gekeken naar hoe er gereflecteerd wordt. Daarbij zijn niet alleen de lessen cultuureducatie onder de loep genomen, maar ook andere lessen; omdat cultuurbeschouwing hoort bij de aanpak van de school in het hele leren. De waargenomen kansen en uitdagingen zijn vastgelegd in een rapport. Het rapport is door kunstenaarscollectief Oostblok vertaald naar een animatiefilm.

Presentatie

Bij de première van de animatiefilm Reflecteren in het creatieve proces’ in de Rabobankzaal van Theater Sneek zijn professionals aanwezig waarmee Akte2 tijdens het onderzoek heeft samengewerkt, of die op een andere manier betrokken waren bij de studie. De film kan gebruikt worden in een training aan leerkrachten en gaat gepaard met opdracht en vragen.

De presentatie is in handen van Elly van den Brand (projectleider onderzoek Akte2) en Annemarie van der Reijden (hoofd Akte2).